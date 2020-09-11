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天仁茗茶沙田帝逸一田店　全部茶飲減$3

消費錦囊 10:30 2020/09/11

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天仁茗茶又有新分店啦！為慶祝新店開幕，更推出限時優惠，買任何茶飲即減$3！

為慶祝天仁茗茶沙田帝逸一田店開幕，由即日起至9月26日，買任何茶飲即減$3。

 

沙田帝逸一田店
地址: 新界沙田源康街1號帝逸酒店地下ALV-14-001舖
Tel: 3996 9432

撰文：hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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