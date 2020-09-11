天仁茗茶沙田帝逸一田店 全部茶飲減$3 消費錦囊 10:30 2020/09/11 分享： 天仁茗茶又有新分店啦！為慶祝新店開幕，更推出限時優惠，買任何茶飲即減$3！ 為慶祝天仁茗茶沙田帝逸一田店開幕，由即日起至9月26日，買任何茶飲即減$3。 沙田帝逸一田店 地址: 新界沙田源康街1號帝逸酒店地下ALV-14-001舖 Tel: 3996 9432 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 GODIVA網店購買中秋節系列產品 即享7折優惠 今日 GODIVA網店購買中秋節系列產品 即享7折優惠 7-Eleven推雪糕優惠 $100/5盒Häagen-Dazs雪糕批 2020/09/10 7-Eleven推雪糕優惠 $100/5盒Häagen-Dazs雪糕批 【MOVENPICK優惠】OK便利店MÖVENPICK雪糕限時優惠！$100任選5件 2020/09/10 【MOVENPICK優惠】OK便利店MÖVENPICK雪糕限時優惠！$100任選5件 ToastBox購買任何單點正價飲品送傳統土司 2020/09/10 ToastBox購買任何單點正價飲品送傳統土司 foodpanda夥茶湯會推優惠 消費滿100元即享9折 2020/09/09 foodpanda夥茶湯會推優惠 消費滿100元即享9折 著數優惠