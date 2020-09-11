GODIVA網店購買中秋節系列產品 即享7折優惠 消費錦囊 09:00 2020/09/11 分享： 還有不足一個月就是中秋節，GODIVA推出中秋節優惠，指定產品即享7折！ 由即日起至9月14日，於GODIVA網店購買任何中秋節系列產品 ，即可享7折優惠！ 另外，由即日起至9月30日，GODIVA VIP於門市購買任何2件GODIVA 中秋節系列禮盒，第2件即享半價優惠，更設有贈品。 GODIVA網店 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 7-Eleven推雪糕優惠 $100/5盒Häagen-Dazs雪糕批 2020/09/10 7-Eleven推雪糕優惠 $100/5盒Häagen-Dazs雪糕批 【MOVENPICK優惠】OK便利店MÖVENPICK雪糕限時優惠！$100任選5件 2020/09/10 【MOVENPICK優惠】OK便利店MÖVENPICK雪糕限時優惠！$100任選5件 ToastBox購買任何單點正價飲品送傳統土司 2020/09/10 ToastBox購買任何單點正價飲品送傳統土司 foodpanda夥茶湯會推優惠 消費滿100元即享9折 2020/09/09 foodpanda夥茶湯會推優惠 消費滿100元即享9折 參加指定遊戲即可！7-Eleven一連5日送出5,000份7仔地道滋味早餐 2020/09/09 參加指定遊戲即可！7-Eleven一連5日送出5,000份7仔地道滋味早餐 著數優惠