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GODIVA網店購買中秋節系列產品　即享7折優惠

消費錦囊 09:00 2020/09/11

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還有不足一個月就是中秋節，GODIVA推出中秋節優惠，指定產品即享7折！

由即日起至9月14日，於GODIVA網店購買任何中秋節系列產品 ，即可享7折優惠！ 

另外，由即日起至9月30日，GODIVA VIP於門市購買任何2件GODIVA 中秋節系列禮盒，第2件即享半價優惠，更設有贈品。

GODIVA網店

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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