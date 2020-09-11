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【威士忌投資】爸爸每年送1支威士忌作生日禮物 兒子28歲擬拍賣珍藏賺首期「上車」

品味投資 13:18 2020/09/11

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【威士忌投資】爸爸每年送1支威士忌作生日禮物 兒子28歲擬拍賣珍藏賺首期「上車」 -

威士忌被喻為液體黃金，具有一定的投資價值。據外媒報道，英國有一位父親在兒子每年生日都會送1瓶麥卡倫（Macallan）威士忌作禮物，這些生日禮物不斷升值，兒子更打算拍賣該批威士忌用作置業首期。

【延伸閱讀】蘇格蘭威士忌老大哥Macallan　入門收藏貼士品牌大使話你知

每年送1瓶威士忌作生日禮物

據英國傳媒報道，來自英國蘇格蘭、現年64歲Pete Robson是一名麥芽釀造公司的經理，他的公司正是名酒品牌麥卡倫威士忌的原料商。Pete於兒子Matthew出生的1992年，購入第1支1974年的威士忌作慶祝，其後兒子每年生日，他都會送1瓶由麥卡倫釀製的18年單一麥芽威士忌給兒子作生日禮物。「我認為如果每年買1瓶18年麥卡倫給兒子，他便會在18歲生日時有18瓶18年威士忌，這是一件很有趣的事。」

Matthew今年28歲，即是說已收到28瓶父親所贈送的麥卡倫。他回憶指，對小朋友而言，麥卡倫並非最好的禮物，小時候的他更認為這份禮物相當古怪，更指父親曾要求他「永遠不要打開它們」，加上他年紀尚輕不能飲酒，所以這些麥卡倫收藏多年來亦完好無缺。

【延伸閱讀】【理財教育】65歲媽媽25年前中270萬英鎊獎金　堅持返工唔退休原來係為子女

Matthew今年28歲，已收到28瓶父親所贈送的18年麥卡倫。

28瓶威士忌現叫價約41萬港元

Matthew雖然在當時未能明白父親的心意，但這份禮物的價值隨着年月增長，更有望成為他上車的「彈藥」。Matthew近年萌生買樓想法，便希望將父親Pete共花費逾5000英鎊（約5萬港元）購買的28瓶麥卡倫作拍賣，叫價逾4萬英鎊（約41萬港元）。

威士忌酒商Mark Littler指，這28瓶18年麥卡倫是1套完美的威士忌，「在過去5至10年期，麥卡倫的價值大幅度上升，這套威士忌極具收藏價值。」他更指，現時已有不少紐約和亞洲的買家表示對此感興趣。

責任編輯：李瑩

欄名 : 品味投資

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