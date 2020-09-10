▲ 【虛擬銀行】Mox Bank正式開業 5間虛擬銀行開業優惠一覽

獲發牌的8間虛擬銀行陸續開業，由渣打銀行 （2888） 、香港電訊 （6823） 、電訊盈科 （0008） 及中資旅行網站攜程合資的Mox Bank亦於昨日（9日）正式開業。為了吸引市民開戶，各大虛擬銀行開業都推出不同優惠，有銀行的活期存款更可享3.6厘息。

現時Mox Bank推出多個開業優惠，客戶在Mox Bank存放100萬元或以下存款，可享活期年利率1厘，利息將會每日發放。另外，所有Mox Card的合資格消費，可享1%無上限CashBack。由即日起至12月31日，於Mox創始商戶消費可賺取5%超級CashBack，最高回贈1,000元。所有CashBack可獲得即時計算，每日直接存入戶口。

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Mox Bank在試業階段，曾經推出首3,000名成功開戶的預先登記用戶，可獲限量版金屬Mox Card的活動，現時服務更拓展至5月4日至6月30日預先登記並成功開戶的用戶。

與此同時，不少虛擬銀行都推出高息定期或活期存款吸引客人。匯立銀行（WeLab Bank）昨日推出9.8厘的港元定存的快閃活動，惟因反應熱烈，系統負荷出現問題而需煞停。除了Mox Bank提供1厘活期存款年利率外，眾安銀行（ZA Bank）首50萬元活期存款亦享1厘息。在9月7日或之後成功開戶的天星銀行客戶，由開戶日起1年內，首2萬元之活期存款可享3.6厘息。而livi bank亦設有活期儲蓄戶口優惠，首50萬元可享存款0.5厘息。

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▲ 虛擬銀行開業優惠

責任編輯：曹佩鈞