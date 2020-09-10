【交通費用調整】6條離島渡輪航綫 明年4月將加價4.7%

▲ 6條離島渡輪航綫 明年4月將加價4.7%

往來離島和港島的6條主要渡輪航綫牌照期將於明年3月31日屆滿，運輸署完成招標，將為期5年的航綫牌照期，繼續批予新世界第一渡輪服務有限公司，及港九小輪有限公司經營。同時宣布批准加價申請，由來年4月1日起，各航綫成人單程票平均票價將加價4.7%，月票則加價約5%。

新渡輪和港九小輪分別獲續牌5年，其中新渡輪將繼續營運3條渡輪航綫，包括「中環至長洲」、「來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡」及「中環至梅窩」航綫。而港九小輪則繼續營運中環往來坪洲、榕樹灣和索罟灣航綫。

推出改善服務

運輸署又指，營辦商會改善乘客設施，例如在碼頭內提供Wifi、更換座椅和風扇、設置自助票務機等。

新渡輪則回應指，未來將會在繁忙時段，增加3條航綫的班次、推出「學生月票」及多程票優惠、和透過手機應用程式發放船隻「實時到達時間」。新渡輪亦會全力配合政府推行的「船隻資助計劃」，為離島航綫分階段全面更換較環保的船隻作準備，推動本地渡輪使用環保技術及打造更潔淨的海港。

9月起，新渡輪、港九小輪航綫分別提供8%及12%折扣優惠，了解按︰【下一頁】