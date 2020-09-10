Netflix電影《誓血五人組》「黑豹」魅力遺作　《TENET天能》男主角拍《臥底天王》演技爆發

▲ Netflix於6月上架的越戰電影《誓血五人組》（Da 5 Bloods）是「黑豹」查特域克保斯曼遺作之一。

Marvel電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）因大腸癌逝世的消息，震驚全球影迷。Netflix今年6月上架的越戰電影《誓血五人組》（Da 5 Bloods）是其遺作之一，片中他化身英勇陣亡的黑人長官，向現實中為自由捐軀的黑人致敬。

▲ 查特域克保斯曼演的戰死軍官，在戲中回憶部分出場。（劇照）

有別於以往美國所拍的越戰電影，總是單從白人角度出發，傳奇黑人導演史派克李（Spike Lee）執導的新作《誓血五人組》，改為由黑人觀點出發，藉着一個有關年邁越戰黑人老兵重返越南昔日戰地尋金的故事帶來反省，貫徹他對種族議題的關注。

史派克李靈活的講故事手法，穿插60、70年代的歷史以至當今的新聞，由黑人不成比例地被徵召參加越戰，再控訴美國由來已久的種族歧視問題。

▲ 「黑豹」查特域克保斯曼在《誓血五人組》中繼續發揮領袖魅力。（劇照）

「黑豹」化身為越戰捐軀軍官

故事聚焦於4位非裔美國老兵在越戰結束數十年後再次重返越南叢林，並試圖尋找當年戰死沙場的長官Stormin' Norman的遺骸和寶藏，而這長官正是由查特域克保斯曼飾演。

▲ 史派克李以帶輕鬆調子講述一段沉重的歷史，再加上70年代騷靈名曲，帶來一齣與別不同的越戰片。（劇照）

查特域克只是在回憶和想像部分出現，戲份也許及不上另外4位黑人演員，但一樣有許多槍林彈雨中奔走的動作場面要應付。而跟《黑豹》中的領袖帝查拉（King T'Challa）一樣，他在片中一樣充滿領袖魅力，指揮着其小隊如何在叢林中對抗敵人。

《TENET天能》男主角獲獎前作

值得一提是，此間因為《TENET天能》（Tenet）而大受注目的黑人新晉演員尊大衛華盛頓（John David Washington），他主演的史派克李2018年作品《臥底天王》（BlacKkKlansman），也可在Netflix平台上找到。

▲ ：《TENET天能》男主角曾主演史派克李舊作《臥底天王》。（劇照）

這部犯罪喜劇講述科羅拉多州一名非裔美國警探，滲透了三K黨的地方分會，並最終成為該會的負責人。戲外，運動員出身的尊大衛，就因為他在此片的生鬼演出而獲金球獎戲劇組最佳男主角，還吸引到大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的注意，因而當上大製作《TENET天能》的男主角。

《臥底天王》的橋段看似誇張，卻是真人真事改編。同樣地，《誓血五人組》查特域克保斯曼的角色也以英勇地在越戰捐軀的黑人大兵事蹟為藍本，導演以老練手法幽默的調子把非裔美國人既沉重又傳奇的故事，透過影片傳揚後世。