▲ 【理財學堂】買樓才算是贏家？樓市大升的因素未來還在嗎？

樓市大升的因素未來還在嗎？傳統上，香港人願意瞓身買樓是因為深信樓價大漲小回。然而，過去一年多以來，香港社會所經歷的改變，足以令人重新審視這個「金科玉律」。

在基本供求上，香港每年的新樓落成量包括私樓和公屋，並不足以滿足所謂的「剛性」需求；在此基礎上，對樓價是有一定承托力。

不過，增值幅度又是另一件事。

在過去20年，中原城市領先指數上升3倍多，至於未來20年，香港還是否繼續擁有創造如此升幅的條件？那就不好說了。

年輕一族可運用更多元化的磚頭策略

居住是基本需求，雖然租屋也是個選擇，如果憧憬擁有自己房子的踏實感，而能力又可以，買樓自住是個理所當然的人生目標。

如果換個角度，從理財思維來看，買樓的意義便有點不同了。

物業是資產配置的其中一環，其他還有現金、債券、股票、基金、實物如黃金等。

現時不少香港人的資產組合，最大的部份在物業，如果香港樓價不跌神話延續，物業的長期回報不但跑贏通脹，而且比股票還要高，這投資工具當然非常棒。

但假如神話不再，就要考慮過度投入物業投資可能引起的風險和機會成本了。

解開迷思 先撇除買樓的傳統光環

放眼未來，年輕的投資者可以用較為全面的角度來部署地產相關的投資工具。

買樓是投資磚頭的工具之一，其他選項還有地產股、收租股及REIT都比買樓門檻低、交易有彈性。

如果投資者已經「重錘」投資自住物業，就不需要把資金投放在上述項目，而是可追求其他更高回報的投資工具；如果睇好地產的避險能力，與其買樓作投資，亦可多利用上述物業相關股票或REIT等。

簡單來說，投資者大可先撇除買樓的傳統光環，客觀地建立最適合自己的磚頭策略。

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