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【理財學堂】買樓才算是贏家？先問自己買樓目的是什麼

理財學堂 15:15 2020/09/10

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【理財學堂】買樓才算是贏家？先問自己買樓目的是什麼

不少香港人營營役役就是為層樓。從理財角度看，物業固然是資產配置的一項，但投資者亦可透過地產股、收租股、REIT等工具，為自己建立較全面及平衡的「磚頭策略」。

在樓市不跌神話隨時可能破滅的這一刻，傳統思維也要更新一下了。

市場普遍看法：樓價今年至少跌5%

在整體社會氣氛影響下，香港住宅市場交投及購買氣氛繼續降溫，雖然如將軍澳日出康城等新盤銷情仍有不俗反應，但買家以用家為主，投資客並不多，發展商要出盡法寶促銷。

息口持續低迷，但大部份銀行都收緊按揭，態度審慎。

以具體數字來看，中原城市領先指數最新報177.43，按月下跌1.83%，按周亦跌0.72%，雖然跌勢比前一周稍有緩和，但還是在「跌跌不休」。

樓市前景　還看經濟是好是壞

業界人士認為由於香港疫情出現第三波反彈，影響假日睇樓量及二手樓交投，期待限聚令放寬後市況會好轉。

也許如此，但歸根究柢影響物業購買動力的主要是市民的經濟能力。

香港經濟正處於衰退狀態，失業率極有可能繼續攀升，而且近期移民放盤陸續增加，樓價仍有下行壓力。

總括來自各方面的分析，今年香港住宅樓宇的預期跌幅介乎5%至10%。

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撰文 : The Motley Fool HK

欄名 : 理財學堂

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