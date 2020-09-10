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【延遲退休】公務員VS一般打工仔 選擇延遲退休安排有何不同？

退休及生活保障 17:42 2020/09/10

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【退休規劃】公務員VS一般打工仔 選擇延遲退休安排有何不同？

新冠肺炎疫情持續逾大半年，本港失業率屢創新高，經濟下行危機下，有不少「鐵飯碗」公務員選擇延遲退休。有報道引述政府數據，截至7月中，有多達約38,000名合資格申請延遲退休的公務員已提出申請。隨着人愈來愈長壽，不少人都會考慮延遲退休，以免退休後無所事事。公務員與任職私人公司的打工仔延遲退休的安排有何不同？

【延伸閱讀】【退休規劃】退休理財不止保本 滙豐麥子麒教你30至60歲退休理財重點

退休年齡大不同

香港沒有法定退休年齡，一般退休年齡視為65歲，因在65歲退休時才可提取作為退休金的強積金，一般打工仔可選擇在65歲退休，或根據公司的僱傭合約中訂明的員工退休年齡時退休。但公務員不同，公務員按其入職時間及職系有不同的指定退休年齡：

文職職系人員：

  • 在2000年6月1日或之後但在2015年6月1日之前受聘的退休年齡為60歲，可選擇延遲退休年齡至65歲。
  • 在2015年6月1日或之後受聘為的退休年齡為65歲，暫未有可選擇延遲退休的方案。

紀律部隊職系人員

  • 在2000年6月1日或之後但在2015年6月1日之前受聘的退休年齡為55歲或57歲，可選擇延遲退休年齡至60歲。
  • 在2015年6月1日或之後受聘為的退休年齡為60歲，暫未有可選擇延遲退休的方案。

【延伸閱讀】【退休規劃】公務員退休的四個大忌　第3、4點更要留神

公務員公積金 VS 強積金

公務員在試用期時，會先和私人公司一樣，僱主和僱員各自為強積金計劃供款5%。當公務員轉為新長期聘用條款，其強積金便會轉到公務員的公積金計劃，政府會在強制性供款之外，加上自願性供款，根據員工的職級及無間斷的服務年期，設累進供款率，由基本薪金的5%遞增至25%。公務員需連續服務滿10年，或年屆退休年齡，才會享有政府自願性供款所帶來的全部累算權益，在此之前，其歸屬比率則為0％。

參加強積金計劃的打工仔，可於年滿65歲時選擇以一筆過或分期的方式提取強積金。不過，退休公務員不可以一筆過領取全部公積金，最多可分別把25%（舊退休金計劃）或50%（新退休金計劃）退休金折算為一筆過的退休酬金，餘額則按月發放，直至逝世為止。

延遲退休有無保障？

政府於2018年7月推出公務員選擇延遲退休的方案，讓在2000年6月1日至2015年5月31日期間入職政府的現任公務員，選擇延遲至在65歲（文職職系）或60歲（紀律部隊職系）退休。合資格公務員可由2018年9月17日開始為期兩年的選擇期內，決定是否選擇延遲退休，選擇期於今年9月16日屆滿。

公務員選擇延遲退休的方案中，設有繼續受僱機制，容許公務員繼續受僱期最長可達5年，另外亦設有退休後服務合約計劃，讓政府以合約形式聘用退休公務員處理一些臨時職務。至於公積金安排，公務員延遲退休時，其原定的政府公積金供款率得以保留，直至進入下一個供款率，意味着公務員選擇延遲退休，其退休福利及就業機會仍受一定程度的保障。

反觀一般打工仔，若要考慮延遲退休，就要留意僱傭合約中有否訂明員工的退休年齡，以及相關職位或行業對從業員的年齡是否有法律上的規限。如公司有訂明員工的退休年齡，且沒有自願性延遲退休計劃，員工或需要在年滿指定退休年齡時離職，其後再另覓新工作。

此外，當打工仔年屆65歲後，打工仔及僱主不用作強制性的強積金供款，若有意繼續以強積金為退休準備，則要自行作自願性強積金供款，或向僱主查詢有關安排。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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