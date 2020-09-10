【點解會輸】同一種職業　為何別人收入高一倍？

▲ 兩個朋友從事同一職業 但B比A收入多一倍 因為B把握「無可能」的機會？

話說我有兩個朋友，都是做銷售理財產品的，朋友A已做了8年，而朋友B只做了3年，但朋友B的收入卻是朋友A的一倍以上。他們除了工作能力有分別之外，另一大不同是對「機會」有着不同的看法。

朋友A：只著眼贏面 看不到全局

先說較低收入的朋友A，他從來只理會有可能的機會，而不理會無可能的機會，他只會向有機會銷售到產品的潛在客戶介紹產品，幫他做理財評估分析等，而他認為無能力或不會幫他買產品的人，他就絕不會理會。

大家看到這裡，可能都會覺得他的做法很合理，或可能亦會這樣做。的而且確，我們必須把有可能的機會優先於無可能的機會，這是有效的時間管理，因為將太多時間放於無可能的機會裡，往往只會浪費時間。

不過我想說這只是次序問題，並不是將無可能的機會完全放棄，若有多餘時間，其實不妨用少少在無可能的機會上。

我這樣說是因為這位較低收入的朋友A，他就算有多餘時間，他寧願浪費在別處，也不會花時間在無可能的機會上，但這正是他收入遠低於朋友B的原因。

朋友B：不放棄任何機會 為自己建立口碑

到朋友B，他不但把握有可能的機會，若他有多餘時間，他就連些無可能的機會也不放過（這些機會在那一刻的確是無可能的）。

例如他明知某人不會幫他買產品的，但他仍會幫那人做理財分析，解釋應如何理財，給予中肯的意見，但不會推銷產品。若那人到將來某天，有需要購買時就有可能找朋友B。

但原來，他的收成比我想像的更快更大，類似的事我已不只一次在朋友B身上聽到。有個人的確一直都沒有幫B買產品，但卻介紹了幾個客戶給朋友B，因為他認為朋友B不只專業，更重要是信得過。因此B建立了很好的口碑，他靠這種不斷介紹，為他爭取到很多生意。

他不但把握有可能的機會，更有可能開發到這些無機會背後的機會。

若果你眼前看似沒有任何機會，不妨嘗試從這些無可能的機會裡着手，試完之後，可能會出現不一樣的境況。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：如何利用「無可能」的機會】