▲ 調查：疫情下藝術品需求持續 逾半收藏家上半年花費10萬美元以上

巴塞爾藝術展和瑞銀集團（瑞銀）近日發布《新冠疫情對藝廊行業的影響》的2020年度中期調查報告，報告分析了新冠肺炎疫情在2020年首6個月間對全球60個市場的藝廊行業的影響。調查發現，疫情令綫上藝術品銷售產業加速發展，全球網上銷售額佔全球總銷售額37%。另外，疫情無損收藏家的購買意慾，有92%的收藏家今年曾購入藝術品。

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為評估2020年上半年收藏家參與藝術市場程度、與藝廊界以及藝術市場的互動，Arts Economics與瑞銀展開研究合作，向360位來自美國、英國及香港的高淨值收藏家收集意見。調查發現，三大市場的藝術品消費額相對較高，其中有92%的收藏家在2020年曾購入藝術品。大多數收藏家（56%）在2020年上半年花費了10萬美元以上，其中16%的收藏家花費了100萬美元以上。在香港的收藏家中，更有8%花費了100萬美元以上。

藝廊轉攻網上銷售

雖然藝廊的銷售額在2020年上半年平均收縮了36%，但網上銷量則出現快速增長的趨勢。調查顯示，2020年上半年，全球網上銷售額佔全球總銷售額的37%，高於2019年的10%。透過經銷商一系列的網上策略去提高流動性和維持客戶的關係，香港的收藏家傾向瀏覽網上展廳，而其他市場則傾向以電子郵件、電話或實體展會的方式進行觀賞。在接受調查的高淨值收藏家中，有85%曾瀏覽藝術展的網上展廳，其中40%曾透過網上展廳購買作品。

雖然不少收藏家改為以網上途徑購買藝術品，但他們依然重視親身體驗藝術，7成受訪者表示偏好親身觀看待出售的藝術品，並認為實體活動所提供的發現性與探討和社交的機會重要或非常重要。

疫情增加千禧世代對收藏的興趣

不過，在三個市場接受調查的收藏家中，有三分之一傾向購買他們熟悉或已購買過的藝術品。44%的收藏家（大部分來自香港）專注於他們認識的藝術家，但對發掘新晉藝術家保持開放態度。同時，一半來自香港的收藏家專注與現有和新興的畫廊進行交流互動，比率為三個市場中最高。

報告預期，大多數藝廊2020年的銷售額會繼續下跌，僅有21%的藝廊預計下半年銷售額有所增長。而2021年的銷售額相較樂觀，但也僅有45%的藝廊預計銷售額會對比2020年有所增長。然而高淨值收藏家對前景相對樂觀，有59%認為新冠疫情增加了他們對收藏的興趣；此增長在年輕收藏家中尤其強烈，70%的千禧世代表示是次疫症增加了他們對收藏的興趣。長遠來看，各地區收藏家對藝術品市場的信心都在增強。年輕及較富裕的收藏家似乎最樂觀，超過60%的千禧世代收藏家對未來6個月和12個月的表現持樂觀態度，而嬰兒潮一代僅佔24%。

責任編輯：曹佩鈞

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