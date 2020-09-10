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WeLab Bank暫停9.8厘港元定期存款快閃活動　稱需進行更多壓力測試

收息攻略 13:42 2020/09/10

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WeLab Bank暫停9.8厘港元定期存款快閃活動 稱需進行更多壓力測試

虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）昨日推出9.8厘年利率的港元高息定期存款的快閃活動，活動於昨日下午1時30分開始，但系統顯示繁忙，不少用戶未能即時登入手機應用程式。WeLab Bank今日宣布暫停該活動。

WeLab Bank今日在Facebook專頁表示，因為「GoSave飄移定期存款」熱烈反應超乎預期，令系統遇到負荷上的問題，有部分客戶登入時受到短暫的影響，經搶救後，已於昨日‪下午2時15分回復正常運作，並同時宣布先進行更多壓力測試，再決定是否繼續、或者再進行其他推廣活動，當有其他安排的時候，將會再另行通知。

「GoSave飄移定期存款」快閃活動於昨日推出，定存2個月可享9.8厘年利率，存款上限為1萬港元，推廣期內活動會每日不定時在WeLab Bank手機應用程式出現，每日只會出現一次，而每次名額為50人，名額先到先得，新舊客均可參與，且不限參加次數。活動原定推行至9月30日。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 存款收息

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