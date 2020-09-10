【自願醫保】年度賠償上限屢創新高　比較各大「全數保障」靈活計劃保障

「全數保障」的醫療保險，配上高的年度及終身賠償上限，令受保人在索償時更安心。10Life分析醫療保險的保障時，亦計算出下列「全數保障」自願醫保的預計醫療保障率（參閱圖表4見註2 ）均超過99.6%，代表產品於12個包括癌症、通波仔及血液透析等大家關注的傷病個案中，平均的預計保障率都相當高，接近賠足。

善用自付費 保費可調低

一般而言，「全數保障」的醫保的保費都不太便宜，為減低保費，大家可選擇設自付費的計劃，受保人需先負擔部分醫療開支。若有公司的團體醫保，自付費可由團體醫保來承擔，尤其是高級的行政人員及專業人士，可因應團體醫保的保障，選擇自付費較高的醫保。

市場上多數保險公司都提供受保於亞洲、入住半私家房的計劃，我們以此類別的計劃來比較保費。參閱下圖表，對於40歲非吸煙人士的受保人，0自付費計劃的每年保費約13,300至15,800元；若選擇自付費愈高，保費便愈低，舉例，自付費高於5萬元的計劃，保費可低於5,000元，下列自願醫保中，滙豐保險及保柏有此選項。

有消費者擔心，若選擇高自付費的產品時，將來他們退休再無團體醫保抵償自付費部分。其實，本文提及之產品皆容許客戶於指定年齡（通常臨近退休）有一次調低、取消自付費選項的機會，而無須再次核保，這為客戶提供一定程度的彈性，大家可向保險公司或顧問了解有關細節。

【延伸閱讀】【自願醫保】平價自願醫保 一年保費少於4,000元有何選擇？

揀「全數保障」自願醫保要先睇咩項目？【上一頁】

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2020年8月17日。



【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：自願醫保全數保障計劃愈戰愈強 保單年度賠償上限屢創新高】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。