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【自願醫保】年度賠償上限屢創新高　比較各大「全數保障」靈活計劃保障

退休及生活保障 17:10 2020/09/10

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【自願醫保】年度賠償上限屢創新高　比較各大「全數保障」靈活計劃保障

當大家投保「全數保障」的自願醫保計劃時，要先選擇受保地區（如全球、亞洲、大中華）、病房級別（如私家房、半私家房、普通房）、自付費等選項。

先揀定受保地區及病房級別

消費者要留意，產品未必提供所有的選項，根據下表，滙豐保險所提供的選項最廣，涵蓋高端的全球私家房，及平民的大中華普通房計劃，以及不同程度的自付費。

升級自願醫保的特色：訂明非手術癌症治療、投保前未知已存在疾病

無疑「全數保障」為醫保訂立一個相高的標準。要突圍而出，保險公司在設計產品時，嘗試在自願醫保的框架下，提升保障。自願醫保一大特色，是訂明非手術癌症治療設最低要求。所謂非手術癌症治療，即化療、標靶藥物，後者開支更是無底深潭。但是，標準計劃的賠償上限只得每年度8萬元；參閱下圖表，友邦及宏利的「全數保障」自願醫保計劃，已分別將賠償上限定為200萬元及250萬元；而滙豐保險、安盛及保柏就全額支付有關非手術癌症治療開支。

自願醫保規定保險公司需保障投保前未知已存在疾病，最低要求是，第2年賠25%賠償額、第3年賠50%賠償額，第4年才賠足100%賠償額。保險公司再加大保障，例如，滙豐保險及安盛，在保單生效後，便可賠足賠償額，毋須等4年。

另外，對於普通房的定義，不少保險公司都將此定義為多於2張病床的房間，但現時有私家醫院的普通房只有2張病床，如港怡醫院。如果受保人投保普通房計劃，患病打算入住普通房，但醫院只能安排2張病床的普通房，到索償時會否引起爭議？所以，滙豐保險將普通房定義為「醫院列為普通房的房間」，這個寫法較為寬鬆。

自願醫保年度賠償上限愈來愈高【上一頁

有咩方法可以令保費再調低？【下一頁
 

【延伸閱讀】【醫療保險】唔止全保咁簡單？解構高端醫療保險超然保障

 

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2020年8月17日。
 

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：自願醫保全數保障計劃愈戰愈強　保單年度賠償上限屢創新高

 

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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