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滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費　預計逾400萬名客戶受惠

日常開支 11:42 2020/09/10

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繼去年6月取消最低結餘收費後，滙豐銀行今日（10日）宣布，由11月起取消26項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉帳，以及滙款。滙豐預計，有關舉措將會有超過400萬名滙豐個人客戶受惠。

取消26項基本銀行服務收費

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，滙豐希望透過進一步取消基本銀行服務收費，令大眾獲得更多元化的免費銀行服務，以處理日常理財所需，預計超過400萬名滙豐個人客戶將會受惠。

由11月起，滙豐取消一系列銀行服務費用，包括外幣現鈔存款及提款、索取銀行報告及其他文件、補發存摺、滙豐環球轉帳服務，以及滙款等。滙豐表示，是次取消收費除了方便客戶享用更全面的基本銀行服務外，亦有助受新型冠狀病毒疫情影響的客戶紓緩部分壓力。

新推「滙豐One」全新綜合理財戶口

滙豐同時宣布即將推出「滙豐One」全新綜合理財戶口，提供更優質、簡便及創新的一站式智能銀行服務。「滙豐One」不設戶口最低結餘要求，並將會在銀行交易、數碼渠道、旅遊消費，以至財富管理等各方面，為客戶帶來全面提升的服務體驗，滙豐將於稍後公布有關詳情。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財快訊

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