【滙豐銀行服務收費】滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費　逾400萬名客戶料受惠

▲ 滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費 預計逾400萬名客戶受惠

滙豐銀行（00005）宣布取消共26項基本銀行服務收費！是繼去年6月滙豐銀行取消最低結餘收費後再推出有關措施。由今年11月起，滙豐銀行將取消26項基本銀行服務收費，包括一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉帳，以及滙款。

滙豐預計，有關舉措將會有超過400萬名滙豐個人客戶受惠。

取消26項基本銀行服務收費

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，滙豐希望透過進一步取消基本銀行服務收費，令大眾獲得更多元化的免費銀行服務，以處理日常理財所需，預計超過400萬名滙豐個人客戶將會受惠。

由11月起，滙豐取消一系列銀行服務費用，包括外幣現鈔存款及提款、索取銀行報告及其他文件、補發存摺、滙豐環球轉帳服務，以及滙款等。滙豐表示，是次取消收費除了方便客戶享用更全面的基本銀行服務外，亦有助受新型冠狀病毒疫情影響的客戶紓緩部分壓力。

新推「滙豐One」全新綜合理財戶口

滙豐同時宣布即將推出「滙豐One」全新綜合理財戶口，提供更優質、簡便及創新的一站式智能銀行服務。「滙豐One」不設戶口最低結餘要求，並將會在銀行交易、數碼渠道、旅遊消費，以至財富管理等各方面，為客戶帶來全面提升的服務體驗，滙豐將於稍後公布有關詳情。

滙豐豁免服務費用概覽（11月1日生效）

一般及存款／提款服務

人民幣現鈔存款／提款（任何限額）

外幣現鈔存款／提款（任何限額）

常行指示－人手安排付款或特別要求付款予滙豐戶口

常行指示－因戶口款項不足而退回

支付服務

滙入滙款－電滙（將款項存入滙豐戶口）

滙入滙款－兌現在其他本地銀行收款的滙票

滙入滙款－購買在海外銀行收款的票據（滙票／支票）將款項存入滙豐戶口

滙入滙款，以託收形式處理於海外銀行收款的票據（滙票／支票）

滙出滙款的特別服務收費－從滙豐戶口扣款支付電滙

跨行轉帳－經「即時支付結算系統」付款－因戶口款項不足而退回即時付款

環球轉帳（即時轉帳至海外個人滙豐戶口或第三方滙豐戶口）

其他一般服務

索取指定銀行報告（如戶口地址確認書、銀行證明書、戶口結餘證明書）

索取指定文件副本（戶口紀錄報告／結單／中期結單／綜合結單紀錄副本／傳票／已兌現支票／通知書／帳項摘要副本）

索取電話理財確認通知

補發存摺－因存摺損毀或遺失圖章而需補發存摺

個人非綜合理財戶口於開戶後三個月內結束戶口

責任編輯：曹佩鈞