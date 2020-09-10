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【自願醫保】年度賠償上限屢創新高　比較各大「全數保障」靈活計劃保障

博客 17:10 2020/09/10

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【自願醫保】年度賠償上限屢創新高 比較各大「全數保障」靈活計劃保障 -

政府去年推出自願醫保，為標準計劃設定劃一的條款，增加市場透明度。但自願醫保標準計劃只是醫保的最低要求，讓受保人享扣稅優惠，保障只是一般；在此基礎上，保險公司爭相推出保障較佳的靈活計劃，所以，真正的戰場在於靈活計劃。今年，陸續有「全數保障」的靈活計劃上市。常言道，有競爭才有進步，保險公司可謂愈戰愈強，新出的自願醫保計劃的保障，尤其是年度賠償上限都屢創新高，並就着自願醫保的特色，進一步提升。

10Life將比較友邦AIA、滙豐保險HSBC Life、安盛AXA、保柏Bupa及宏利Manulife「全數保障」的自願醫保靈活計劃。

自願醫保年度賠償上限最高達4000萬元

傳統醫療保險為每個項目設賠償上限，受保人索償時諸多掣肘。但是，俗稱「全包」的「全數保障」自願醫保，基本上全數支付多個保障項目的醫療費用，主要受每保單年度賠償上限、及終身賠償上限所限。

當中，年度賠償上限尤其重要，試想想，當大家不幸罹患重病時，可能短時間內需要大額的醫藥費，加上醫療通脹壓力，嶄新的醫療技術及藥物往往是天價，所以，消費者要考慮「全數保障」計劃的年度賠償上限是否足夠。

即使是同一產品，其年度賠償上限會因應受保地區及病房級別而有所不同。現時「全數保障」的自願醫保中，私家房計劃最高者滙豐保險的年度賠償上限有4000萬元（全球受保），對高端的行政人員具有吸引力。

至於深受中產客歡迎的半私家房計劃，滙豐保險及保柏的年度賠償上限均高達2500萬元（受保地區為亞洲）。而針對大眾的普通房計劃，滙豐保險及安盛的年度賠償上限同是500萬元（受保地區為大中華/亞洲）。從下圖表看，今年新出的產品不斷突破年度賠償上限。

揀「全數保障」自願醫保要先睇咩項目？【下一頁

 

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2020年8月17日。
 

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：自願醫保全數保障計劃愈戰愈強　保單年度賠償上限屢創新高

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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