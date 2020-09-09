▲ 【提升軟實力】如何好好溝通 名主持Larry King：學懂閉嘴

疫情期間，埋怨連逛書局的機會也被剝奪了。老婆大人笑我：「家中書架上，大把你買咗都未睇嘅書，不如趁呢個疫情，乖乖地留喺屋企，睇晒佢啦！」一言驚醒，立即坐言起行，隨手拿起一本美國著名主持Larry King的《How To Talk To Anyone, Anytime, Anywhere：The Secrets of Good Communication》。

這本書買了好些日子，但偶爾只翻閱一兩頁，實在有點不長進，自己從事這一行的，應該多點向前輩討教偷師。

在此分享Larry King這本書其中一段，是描述能言善道的人所擁有的共同點：

1.他們對熟悉的事物，都有一個全新的角度

2.他們有廣闊的視野，所思所講都不是平日尋常的經歷

3.他們對生命有着非凡的熱情

4.他們會用心聆聽你講的話

5.他們絕少把自己的威水史掛在口邊

6.他們充滿好奇心，聆聽之後，他們會追問：「為甚麼？」

7.他們想知更多關於你提出的話題

8.他們有同理心，經常站在對方的角度去思考。

9.他們充滿幽默感，喜歡自嘲，他們有自己的一套說話方式。

最後而又最重要的advice：學懂閉嘴。

King說：即使你有幾能言善道，總該有些保持沉默的時間；

這又跟我認識的張廷玉—經歷清朝康熙、雍正、乾隆的三朝元老—的一句名言：「萬言萬當，不如一默」不謀而合。

最厲害的演說家，最懂得甚麼時候該發聲，甚麼時候該閉嘴、收聲。

【轉自專欄「依然快樂」，原題為：能言善道】