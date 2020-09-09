勞力士新錶真身曝光　Submariner炒價升2.6倍Oyster Perpetual現輪候名單

▲ 勞力士新作的真身跟宣傳照是兩回事，大家看到實物，已經沒有不買的理由！

勞力士上星期在網上作全球新錶發布，而新錶亦同埗抵港了，我們率先看到真身。今年勞力士以Submariner系列領軍，除了腕錶的性能全面提升，更一口氣推出多個顏色及不同金屬版本。但論吸睛程度，Oyster Perpetual系列就更加出「色」，多種前所未見的搶眼色系，為勞力士帶來不一樣的感覺。

▲ 被稱為「盲Sub」的黑圈黑面無日曆Submariner，新版Ref.124060置入3230型高性能機芯，動力儲備提升至70小時。而所有Submariner新作的防偽皇冠logo，都從錶鏡移至錶面6點鐘位置「SWISS MADE」的中間。（$63,100）（湯炳強攝）

焦點的Submariner今年有多款新作登場，全部尺寸比原來的增大了1mm，而新錶的防偽皇冠商標，都從錶鏡移至錶面6點位置。新錶置入了3230型（無日曆）或3235型（具日曆）機芯，其平均誤差為每日正負兩秒以內，比一般的天文台認證精密時計精準兩倍以上，而動力儲備更提升至約70小時。

水鬼Submariner

先跟大家介紹黑圈黑面Submariner款式，大家可選擇具日曆功能或無日曆型號，其實Submariner原生版本正正沒有日期，因此是追求原汁原味錶迷的大愛。

▲ 跟前作相比，新版黑面綠圈設計的Submariner Date Ref.126610LV換上陶瓷錶圈，夜光點比前作縮小了。腕錶換上3235型機芯，防水深度300米，錶帶新增Glidelock延展系統，用家可毋須任何工具，便可輕易伸延錶帶最多至20毫米，市場的炒價已經瘋狂升至$19萬。（$74,600）（湯炳強攝）

不設日曆的Submariner Ref.124060置入全新3230型機芯，最新定價為$63,100（上一代Ref.114060的炒價約$88,000）；Submariner Date Ref.126610LN搭載3235型機芯，定價為$71,300（上一代Ref.116610被炒至約$100,000），舊版本的炒價當然會隨著新錶的推出而進一步攀升。

至於綠圈黑面的Submariner Date首次於2003年面世，勞力士當年為紀念Submariner系列面世50周年而推出，由於是勞力士首次用上綠色錶圈，而且面盤上的夜光點增大了，因此一推出即被玩家瘋搶，紀念版在今年一個拍賣會上，以約港幣$450,000的創新高價錢成交。

▲ 同樣是黑圈黑面的Submariner Date Ref.126610LN，具有日曆的實用功能，搭載全新3235型機芯，上一代的定價為$69,700，但炒價已升至接近$10萬，想買新錶的朋友，就要火速留名排隊了。（$71,300）（湯炳強攝）

▲ 雖然錶殼加大了1mm，而三節式錶鏈帶中間鏈節亦稍微加寬，但錶耳卻比之前收窄了，因此整體看上沒有明顯加大的感覺。（湯炳強攝）

今年新版Ref.126610LV跟前作就大為不同，換上了陶瓷錶圈，夜光點大小回復正常比例，當然還有先前提及的功能上升格，定價為$74,600，但市場的炒價已經升至兩倍多的$19萬。

Tudor早前發布了新錶藍圈藍面的精鋼Black Bay，所以大家都預計Rolex也同樣有此一著，但結果藍圈就只出現於貴金屬錶款上。其中的黑面藍圈Submariner Date Ref.126619LB只推出白金版，而藍圈藍面則有黃金鋼以及全黃金兩款。

Oyster Perpetual搶眼色系

Oyster Perpetual的26mm跟39mm已經光榮引退，如今有的5個尺寸，分別是28mm、31mm、34mm、36mm及41mm。較大的36mm及41mm採用了跟Submariner一樣的3230機芯，其餘的則採用2232機芯。

▲ 這樣的顏色組合，實在極少在勞力士出現，暫時較受歡迎的是綠松石色錶面的一款，不同顏色有不同尺寸供選擇，不過大家注意新作採用的不是鐳射錶面，因此顏色來得較濃較實。（$40,100-$46,000）（湯炳強攝）

Oyster Perpetual今年非常艷麗，鮮紅、鮮黃、粉紅，帶出了不一樣的勞力士感覺，而不少人已經鎖定了綠松石色錶面的一款，零售商已經出現了waiting list，慶幸還未有炒價，因此想買的話就要快了。另一推介是銀色錶面的款式，在指針及小時刻度上首次用上黃金包邊，感覺矜貴，而系列的價錢由$39,300至$46,000，非常值得入手。

▲ Oyster Perpetual的銀面版本是新作的另一焦點，指針及小時刻度上首次用上黃金包邊，36mm及41mm採用了跟Submariner一樣的3230機芯，較細的型號則採用2232機芯，動力儲備達55小時。（$39,300-$46,000）（湯炳強攝）

其他新作

其餘的新作包括首次搭配Oysterflex錶帶的Sky-Dweller以及推出了新色錶面的Oyster Perpetual Datejust 31mm。

▲ Oyster Perpetual Datejust 31mm有鑲鑽款式，鑲以一圈鑽石的紫色錶面版本，就連小時刻度的「VI」都鑲上鑽石；另一款深灰色錶面的款式，則在錶圈分散地鑲以大大小小的鑽石，品牌刻意將鑽石升起鑲嵌，因此閃爍度更強烈。（左$125,300、右$86,900）（湯炳強攝）

▲ Sky-Dweller結合了年曆加兩地時間功能，實用又易用。新款首次搭配Oysterflex錶帶，創新的設計以橡膠包覆整塊彈性金屬片，錶帶內更特設專利縱向緩衝系統，使腕錶能固定於手腕，配備蠔式保險釦及Rolex Glidelock延展系統。（湯炳強攝）

另外一提的是，勞力士每年例必推出一款爆鑽之作，但今年卻罕有地欠奉，對於依然鍾情鑽石錶的朋友，Oyster Perpetual Datejust 31mm也有幾款較親民的選擇。