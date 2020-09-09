勞力士新錶真身曝光　 　Submariner炒價升2.6倍Oyster Perpetual現輪候名單

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勞力士上星期在網上作全球新錶發布，而新錶亦同埗抵港了，我們率先看到真身。今年勞力士以Submariner系列領軍，除了腕錶的性能全面提升，更一口氣推出多個顏色及不同金屬版本。但論吸睛程度，Oyster Perpetual系列就更加出「色」，多種前所未見的搶眼色系，為勞力士帶來不一樣的感覺。
焦點的Submariner今年有多款新作登場，全部尺寸比原來的增大了1mm，而新錶的防偽皇冠商標，都從錶鏡移至錶面6點位置。新錶置入了3230型（無日曆）或3235型（具日曆）機芯，其平均誤差為每日正負兩秒以內，比一般的天文台認證精密時計精準兩倍以上，而動力儲備更提升至約70小時。
水鬼Submariner
先跟大家介紹黑圈黑面Submariner款式，大家可選擇具日曆功能或無日曆型號，其實Submariner原生版本正正沒有日期，因此是追求原汁原味錶迷的大愛。
不設日曆的Submariner Ref.124060置入全新3230型機芯，最新定價為$63,100（上一代Ref.114060的炒價約$88,000）；Submariner Date Ref.126610LN搭載3235型機芯，定價為$71,300（上一代Ref.116610被炒至約$100,000），舊版本的炒價當然會隨著新錶的推出而進一步攀升。
至於綠圈黑面的Submariner Date首次於2003年面世，勞力士當年為紀念Submariner系列面世50周年而推出，由於是勞力士首次用上綠色錶圈，而且面盤上的夜光點增大了，因此一推出即被玩家瘋搶，紀念版在今年一個拍賣會上，以約港幣$450,000的創新高價錢成交。
今年新版Ref.126610LV跟前作就大為不同，換上了陶瓷錶圈，夜光點大小回復正常比例，當然還有先前提及的功能上升格，定價為$74,600，但市場的炒價已經升至兩倍多的$19萬。
Tudor早前發布了新錶藍圈藍面的精鋼Black Bay，所以大家都預計Rolex也同樣有此一著，但結果藍圈就只出現於貴金屬錶款上。其中的黑面藍圈Submariner Date Ref.126619LB只推出白金版，而藍圈藍面則有黃金鋼以及全黃金兩款。
Oyster Perpetual搶眼色系
Oyster Perpetual的26mm跟39mm已經光榮引退，如今有的5個尺寸，分別是28mm、31mm、34mm、36mm及41mm。較大的36mm及41mm採用了跟Submariner一樣的3230機芯，其餘的則採用2232機芯。
Oyster Perpetual今年非常艷麗，鮮紅、鮮黃、粉紅，帶出了不一樣的勞力士感覺，而不少人已經鎖定了綠松石色錶面的一款，零售商已經出現了waiting list，慶幸還未有炒價，因此想買的話就要快了。另一推介是銀色錶面的款式，在指針及小時刻度上首次用上黃金包邊，感覺矜貴，而系列的價錢由$39,300至$46,000，非常值得入手。
其他新作
其餘的新作包括首次搭配Oysterflex錶帶的Sky-Dweller以及推出了新色錶面的Oyster Perpetual Datejust 31mm。
另外一提的是，勞力士每年例必推出一款爆鑽之作，但今年卻罕有地欠奉，對於依然鍾情鑽石錶的朋友，Oyster Perpetual Datejust 31mm也有幾款較親民的選擇。
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌