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環球市場最新拆局 專家潘志偉@ET財智TALK 9‧14晚上8點見

理財學堂 13:53 2020/09/11

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商品期貨市場今年大事多籮籮，期油價格驚現「負油價」、金價曾升穿每盅司2000美元關……今年接下來的時間應如何部署？《ET財智TALK》將請來亞達盟環球期貨副總裁潘志偉（Alex）為大家分析最新市場形勢。Bookmark呢個網址，9月14日（星期一）晚上8點見！

重溫過往節目內容

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《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.comFacebook專頁YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

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