環球市場最新拆局 專家潘志偉@ET財智TALK 9‧14晚上8點見

商品期貨市場今年大事多籮籮，期油價格驚現「負油價」、金價曾升穿每盅司2000美元關……今年接下來的時間應如何部署？《ET財智TALK》將請來亞達盟環球期貨副總裁潘志偉（Alex）為大家分析最新市場形勢。Bookmark呢個網址，9月14日（星期一）晚上8點見！

重溫過往節目內容

2020年9月7日 嘉賓：南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒

恒生科技指數ETF 捕捉科技股升勢 南方東英李雪恒同你拆解（立即觀看）

2020年8月31日 嘉賓：星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享

人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看）

2020年8月24日 嘉賓：惠理基金固定收益投資首席投資總監葉浩華

債券投資有咩注意？惠理葉浩華拆解債市回報與風險（立即觀看）

2020年8月17日 嘉賓：滙豐私人銀行董事總經理兼亞洲區首席市場策略師范卓雲

聚焦疫後復甦 新經濟成焦點 滙豐范卓雲同你分析港股新機遇（立即觀看）

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

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