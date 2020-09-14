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【ET財智TALK】期油、大豆、現貨金關鍵位　期貨專家潘志偉（Alex）同你逐個捉（立即觀看）

理財學堂 20:00 2020/09/14

分享：

商品期貨市場今年大事多籮籮，期油價格驚現「負油價」、金價曾升穿每盅司2000美元關……今年接下來的時間應如何部署？亞達盟環球期貨副總裁潘志偉（Alex）於《ET財智TALK》為大家分析今年焦點商品：期油、大豆及黃金，由宏觀形勢到投資時機、目標價，一一為你分析！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.comFacebook專頁YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫過往節目內容

2020年9月7日 嘉賓：南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒
恒生科技指數ETF 捕捉科技股升勢 南方東英李雪恒同你拆解（立即觀看）

2020年8月31日 嘉賓：星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享
人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看）

2020年8月24日 嘉賓：惠理基金固定收益投資首席投資總監葉浩華
債券投資有咩注意？惠理葉浩華拆解債市回報與風險（立即觀看）

2020年8月17日 嘉賓：滙豐私人銀行董事總經理兼亞洲區首席市場策略師范卓雲
聚焦疫後復甦 新經濟成焦點 滙豐范卓雲同你分析港股新機遇（立即觀看）

紐約期油 美元 目標價 金價 黃金 商品期貨 經濟 商品 期貨

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【理財學堂】股市悶局　大戶吸納通脹掛勾債券有何啟示？
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