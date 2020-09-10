Living Plaza長沙灣店買5送1 惠康獨家售老虎堂黑糖湯丸$30/包

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Living Plaza：長沙灣店開幕 買5送1

佔地兩層嘅Living Plaza長沙灣店現已開幕，即日起至9月18日有買5送1優惠，設有園藝專區，以及多款家品、卡通精品及文具類等商品出售。



Living Plaza by AEON長沙灣店

地址：九龍長沙灣青山道246 - 248 號青山大樓地下舖

營業時間：早上10時至晚上10時

2、惠康：獨家售老虎堂黑糖湯丸$30/包



惠康獨家發售台灣老虎堂推出全新黑糖湯丸系列，優惠價$30/包，優惠期最後今日。黑糖湯丸由台灣製造，有黑糖芝麻及黑糖流沙兩種口味選擇。優惠不適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限，貨品只限指定分店提供，售完即止。優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束。

3、OK便利店：MÖVENPICK雪糕 $100任選5件

OK便利店即日起至9月13日推出限時優惠，$100任選5件MÖVENPICK 100毫升杯裝雪糕，平均$20 杯，口味包括呍呢拿夢幻、瑞士朱古力、士多啤梨、楓糖合桃、特濃咖啡！

優惠不包括山頂廣場、香港會議展覽中心、民光街、美國銀行中心、羅便臣道、東角道、羅湖港鐵站、科學園、西九龍站、葛量洪醫院及港珠澳大橋之OK便利店分店。

撰文：hket小編

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