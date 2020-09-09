電動車入門首選　性價比高Hyundai IONIQ Electric

政府宣布電動車首次登記稅寬減安排，期限由明年延長3年，相信對駕駛傳統汽油車的車主來說，更有吸引力轉會。不過要重新適應電動車的駕駛習慣至操控，殊不容易，入門級電動車Hyundai IONIQ Electric能擔任緩衝角色，一換一計劃下不用30萬元的車價，可能是踏出第一步的首選車款。

Hyundai最近發表了多部電動車的未來發展計劃，將IONIQ車款成為獨立品牌，推出一系列以數字命名的純電動車，以雙數為房車、單數為SUV作區分，並預計在4年內推出3款全新純電動車，不讓業界龍頭Tesla專美。

▲ IONIQ Electric 2020有歐洲車的配備，又能享受電動車的優勢，相當適合首次接觸電動車的駕駛人士。

全新陳列室力谷電動車

這方針亦在Hyundai剛剛遷至新址的陳列室中展示，「Driven by E-Motion」的標語清晰可見，決心以電動車在市場佔一席位。陳列室展出5部車款，兩部電動車Kona及IONIQ放在前頭當主角，另有人氣SUV車款Santa Fe、全新賽車拉花的跑車i30N及商用車H-1，迎合不同用家需要。

曾經推出過混能版的IONIQ，曾有2018年香港最佳銷量純電動車的美譽。入門車價卻有著如歐洲品牌的外型及設備，2020年新版定價35萬元，一換一計劃只需29萬元，以房車款及配備來說，著實吸引。試駕的藍色IONIQ Electric斯文年輕，而陳列室的黑色則添行政級貴氣，感覺截然不同。雖然沒有Kona的活潑玩味，多了一份沉穩優雅的氣息。

▲ 陳列室有齊品牌旗艦車款，與蜆殼合作的拉花版30N相當矚目，暫時屬非賣品。

外觀內籠再翻新

記得第一次試駕電動車，全車高科技的確震撼，但同時也令人無從入手，要花點時間適應。IONIQ Electric刻意由車廂至駕駛感，均調校至汽油車模樣，例如中控台除了有輕觸式屏幕以外，同時設實體按鈕，控制簡單直接。行車時的摩打聲，亦比上一代再響亮一點，駕駛者像經歷過渡期，駕著電動車仍能得心應手。

IONIQ Electric 2020版本，外觀作出了小改動，看起來更有型矚目。首先全新設計的鬼面罩，坑紋聯想起電路版，兩個電腦控制的通風位幫助散熱，車頭燈、日行燈及尾燈亦換上新造型，更為醒目富立體感。車軨亦有減風阻的設計，不過只得16吋，略嫌細小。

▲ 新設計的LED車頭燈及日行燈線條菱角分明突出。

豪華配備晒冷

車內LCD電子儀表板設計有型簡約，資訊清晰一目了然。娛樂系統連同冷氣均是輕觸式配按鈕，配上延伸至副駕駛座的藍色飾燈點綴，外型科幻。軚盤以及中控台則以傳統按鍵為主，還有冷暖座椅、手機無線充電、後泊鏡頭、Apple CarPlay及Android Auto等設備全部有齊，後座乘客亦有獨立冷氣出風口，配備極為豪華。

最新SmartSense主動式安全系統為IONIQ Electric標準裝備，包括車道保持輔助系統、自動緊急煞車系統 、智能定速巡航功能及司機疲勞提示系統，一應俱全，而且反應相當敏感，確保安全。

▲ 車廂前座有冷暖皮座椅、記憶及簡易進入功能，貼心方便。

▲ 8吋娛樂資訊系統及冷氣控制是輕觸式配實體按鈕，連同清晰的後視鏡頭，實用性及型格兼備。

提高電池容量續航力

全新升級當然少不了車主最關心的續航能力，新款搭載38.3kWh大容量高壓鋰電池，續航力要提高至311公里，以WLTP標準計算更為準確，香港地相當夠用。駕駛時可以用軚盤撥片設定動力回收功能，第一級近似汽油車的引掣制動，最高的第三級則有明顯減速及拉扯感，電池回收則最多，視乎個人喜好。

車上搭載的變壓器提升至7.2kW，標準及中速充電效能亦大幅改良，不怕充電時間太長。官方數字稱，使用中速充電大約6小時5分鐘，車款兼容快速充電模式，以50kW為車輛充電，能於1小時將電池充至8成。

▲ 附送原廠標準充電線及Combo 2插頭，一般停車場能免費充電。

駕駛感爽快穩重

電動車重量偏高，難免笨重，行車時卻沒累贅感覺，表現暢順而且反應靈活，底盤紮實令轉彎穩定，加上寧靜的摩打聲，行駛時相當舒適。加速力不算爆炸性，當然也絕不遜色，0至100公里加速約9秒，不過不失，日常駕駛足夠有餘。天生扭力輸出反應爽快，加上超高性價比，是講求實用的車主入門電動車的不二之選。

▲ 達100kW馬力的電動摩打由風冷轉為採用水冷式，提高冷卻效能。

現代汽車貼首推品牌網上買車平台Click-to-Buy，可在網上預覽車身顏色及選購額外配置，新版本IONIQ Electric、Kona Electric等電動車款均接受網上預訂，相當方便。



規格表

售價：$358,800（一換一計劃$290,743）

車型：5門5座位房車

引擎：永磁同步摩打

馬力：136ps

扭力：30.1kgm

驅動：單速減速齒輪

懸掛：麥花臣（前）／多連桿式（後）

車身長x闊x高：4,470 x 1,820 x 1,475mm

前／後軸輪距：2,700mm

車重：1,970kg

加速：0-100km/h 9秒

極速：165km/h

平均續航力：311km

查詢：現代汽車（3428 8288）