【定期存款】WeLab Bank快閃9.8厘港元定存 每日名額50名

虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）今日推出9.8厘年利率的港元高息定期存款的快閃活動，每人每次最多可做1萬元存款，存2個月可賺利息約163元，快閃活動至到9月30日。

「GoSave 飄移定期存款」將會不定時在WeLab Bank手機應用程式出現，每日只會出現一次，而每次名額為50人，名額先到先得，新舊客均可參與，且不限參加次數，意味若玩足22日，2個月即可賺盡3,593元利息。

活動於今日下午1時半開始，由於反應熱烈，很多用戶未能即時登入手機APP。WeLab Bank表示，每次突擊優惠開始前，WeLab Bank會在Instagram及Facebook發布消息。

IG分享有機會再賺50元現金回贈

若用戶成功參加GoSave飄移定存，再在Instagram與朋友分享並完成指定要求，就有機會再獲得50元現金獎。

責任編輯︰陳啟昌

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