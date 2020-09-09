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【信用卡交租】用信用卡交租可享現金回贈　細節宜睇清（附一覽表）

日常開支 19:15 2020/09/09

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另類交租方法！用信用卡交租仲可以賺現金回贈？

交租多數用現金、支票或銀行轉帳，如果可以以信用卡交租，你覺得方便嗎？有平台提供信用卡交租服務，交租之餘更可以賺取現金回贈或飛行里數。此外，大部分信用卡的免息還款期更長達為56至60日，變相多了流動資金應付日常開支。

但要注意，以信用卡交租的話服務平台一般都會收取手續費，是否採用就要計一計數先，免得賺回贈蝕手續費。

【信用卡交保費回贈比較：按此

使用這些平台服務，毋須事先得到業主同意，即可使用服務。不過，用戶或須提供身份證或租約等資料，用以證明身份。

現時有4個平台可以用信用卡交租，均收取2%至3%手續費（見下表），但只要信用卡的現金回贈比率較手續費率為高，亦可賺取現金回贈。

以滙豐Red Card為例，所有網上簽帳均可享4%回贈，如使用KeyChain Pay平台繳費，扣除2.1%的手續費後，亦可享約1.9%的現金回贈。

此外，使用銀聯信用卡在RentSmart平台交租金，由即日起至12月31日都可享免手續費優惠。

另外，花旗銀行的Citi PayAll採用浮動手續費率，上限為4%，有關費用將於輸入交易金額及收款人資料後顯示。因此，用戶可以知道手續費後再決定是否使用服務。

由即日起至10月31日，新PayAll付款用戶憑認可信用卡透過Citi PayAll交易累積滿10,000元或以上，即獲享300元現金回贈。

平台／服務 適用的信用卡／付款方式 手續費
Citi PayAll 花旗銀行信用卡
（Citi Rewards銀聯信用卡除外）		 每一次交易均會收取費用，上限為4%
Reap Visa／萬事達卡／American Express Visa／萬事達卡：2.6%
American Express：3.5%
RentSmart Visa／萬事達卡／銀聯信用卡 Visa／萬事達卡：2.5%
銀聯信用卡免手續費*
KeyChain Pay Visa／萬事達卡／American Express／Apple Pay／Google Pay 萬事達卡：2.2%
滙豐信用卡：2.1%
其他信用卡：2.9%
*由即日起至2020年12月31日，使用銀聯信用卡交租可免手續費。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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