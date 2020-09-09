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【理財學堂】市場資金氾濫蓋過一切　信投資大師還是信 Money flow？

理財學堂 17:40 2020/09/09

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【理財學堂】市場資金氾濫蓋過一切　信投資大師還是信 Money flow？

股市升的時候，人人都「股神」上身，隨時也可以點石成金；但當股市跌的時候，又可以找誰求神問卜，指點迷津？在目前環球金融市場超低息的大環境下，投資者應該信基本因素、宏觀大觀、還是相信資金走向？

美股下跌意料之內

獨立股評人胡孟青指，美股為首的主要市場日前顯著下挫，其實是有需要、樂於見到及理應更早發生的事情。

環球股市在全球經濟步入衰退下，竟然可用幾個月時間創出新高，導致成熟的投資者也變得不成熟，而不成熟的就更不成熟，更有時專家上身。

羊群效應助大戶散貨

每次大升市，都會造就一批新晉股神，被奉為料市如神。更甚是，社交媒體的推波助瀾，更容易營造羊群效應，結果被利用成為大戶或莊家散貨工具，香港如是，美國亦然。

而在升市環境下，即使是傳統媒體，有時也少了一份理性，甚麼趁低吸納、逢低必買、升浪再現、牛市有力、必抽之選等等字眼，其實是已經充斥了每日篇幅。

美股再跌10%非不可能

對於近期的市場表現，前債王拍檔、安聯首席經濟師埃利安認為，只要市場稍為留意基本因素的話，美股再跌多10%是容易之事。

埃利安道出的重點是，多個指標與股市走勢已相違，但資金氾濫因素蓋過一切，人人從銀紙太多的角度去考慮投資，投資遺憾是基於最初太害怕沒有投資而遺憾所致。

胡孟青指，自己一直對美國等央行毫無好感，慈悲大發，助長道德風險的形成。

政策的錯誤累積，惟每次其實變相是由無辜的小投資者替之付上代價，何等不公。

欄名 : 理財學堂

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