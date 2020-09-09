【網民熱話】台男畢業後靠投資月入曾達52萬港元 女友卻擔心要求正經搵工做

▲ 【網民熱話】台男畢業後靠投資月入高達52萬港元 女友卻擔心要求正經找工作做

全球受新冠肺炎疫情大流行影響，經濟不景氣，企業招聘意欲低，今年找工作可謂不容易。台灣一名網友在網上討論區發文，指自己去年畢業後，主要靠投資賺錢，近3個月每月平均有100萬至200萬元新台幣（約26萬至52萬港元）的收入，但女友卻「很擔心」，並建議他外出找工作。

近３月平均月入100萬至200萬新台幣

該名網友在討論區Dcard發文，他畢業後1年了，目前在家投資加密貨幣賺取收入，近3個月平均月入約100萬至200萬新台幣。他認為「雖然是弄投資（正當的），但我也認為是一個專長，可以算是非常穩定收入了」。

為了令女友放心，他也放了好幾百萬元新台幣到女友的銀行帳戶，證明他投資是賺到錢的。他又指，「生活上家裡需要幫忙都是我來，學貸也繳清沒任何貸款，算是經濟獨立。」他又補充，賺這些沒依靠家人或是朋友，完全靠自己努力拼出來的。他靠投資加密貨幣，目前銀行存款已達1,500萬元新台幣（約396萬港元），投資帳戶大概600萬元新台幣（約159萬港元）。

▲ 為了令女友放心，事主放了200萬元新台幣到女友的銀行帳戶，證明他投資是賺到錢的。

女友建議出外工作 「多認識朋友跟別人多相處」

但他的女友說事主還年輕，希望他出去工作，累積經驗，擔心「不然以後真的要找工作會很困難，也要多認識朋友跟別人多相處」。事主知道外出工作或開店是很難有這樣高人工的，詢問網友該如何做抉擇？

有網友認為事主的女友沒有說錯，「有穩定的收入，在萬一賠錢的時候，也不至於太影響生活」、「除非你一輩子都可以靠投資生活，不然我認為你女友講的也沒錯」，亦有網友表示女友表面上是叫你出外找工作，實際上是有「潛台詞沒說出來」，建議事主要與女友溝通。

看更多建議事主出外工作的網民留言︰

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

但有網友認為事主把投資當正職不是問題，「大家工作也是為了『賺錢生活』，你既然有更好的賺錢技能，而且收入又確實高的讓一般人望塵莫及」、「去外面當社畜反而生活品質不佳，最糟可能連本業（投資）都弄不好」。亦有網友建議他找一份輕鬆的工作，投資是主業，工作只是副業。

看更多建議事主專注投資的網民留言︰

▲ 有網友表示如果事主日後要工作，一點經驗都沒有，很難維持現在生活質素。

▲ 有網友認為女友沒有將潛台詞說出來。

▲ 有網友猜測是事主的女主不了解事主的投資生活。

▲ 有網友表示工作可以多了投資沒有的人生體驗。

▲ 有網友表示社會經驗及人與人相處經驗最好是年輕時充實的。

▲ 有網友認為投資不一定一帆風順的。

責任編輯︰陳啟昌

======

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看