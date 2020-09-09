▲ 【派息基金】派息基金加入退休投資組合可以嗎？債券的信貸評級如何解讀？

專業投資者決定是否買某一隻債券時，會參考她的信貸評級，其中標普的AAA評級，是信貸評級之中最高的一個級別。如果是AAA級的發債體，她們所發的債，自然不會給太高的利息。

按照標普的分級，AAA之下是AA（當中還會細分為AA＋、AA和AA﹣其他級別也如是），然後是A，再之下是BBB。

好了，在投資市場中，如果是評級為BBB以下，即只有BB或更低級別的債券，都一律稱之為『非投資級別債券』，而行內俗稱這些債券為『垃圾債券』，英文叫Junk Bond！

為何基金經理會買「垃圾債券」

那為甚麼基金經理買這些「垃圾債券」呢？

簡單而言，就是因為高息！

但不要太緊張，雖然這些債券都稱為『非投資級別』，甚至『垃圾』，但其實不一定所有都會違約的（即「賴債」），甚至可以說，大部分都不會違約。

因此，有些投資者是專挑這些債券來買，正正因為它們的利息（回報）較高，有些可以是年息8%或以上，甚至更高。

當然，投資這類債券要有一定的策略和專業知識，我們小投資者是做不來的，所以，透過債券基金去買這些高收益的債券，其實又未嘗不可！

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