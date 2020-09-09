【定期存款】本金8萬元 三個月穩賺超高年息10.8厘！ 收息攻略 15:00 2020/09/09 分享： ▲ 【定期存款】本金8萬元 三個月穩賺超高年息10.8厘！ 港元定期存款利息比拼，最新暫以年息10.8厘最高息。資金門檻為本金8萬港元，毋須新資金，存戶敍造定期存款三個月，可享年息10.8厘，由工銀亞洲提供。緊隨其後，是信銀國際提供的10厘港元定存利。 按目前計，即工銀亞洲及信銀國際是目前提供最高港元定存利息的傳統銀行。 【本地傳統銀行港元定期存款利息-最高逾10厘】 銀行：工銀亞洲 本金：8萬港元 存期：三個月 年息：10.8厘 銀行：信銀國際 本金：1萬港元 存期：三個月 年息：10厘 【本地虛擬銀行港元定期存款利息 - 最高9.8厘】 銀行： WeLab Bank（匯立銀行） 本金：1萬港元 存期：二個月 年息：9.8厘 ▲ 【定期存款】本金8萬元 三個月穩賺超高年息10.8厘！ 欄名 : 存款收息 相關文章 【定期存款】港元定期存款兩個月年息9.8厘 本金1萬賺息$163 2020/09/08 【定期存款】港元定期存款兩個月年息9.8厘 本金1萬賺息$163 【理財學堂】股市跌毋須急於買貨 先睇清資金哪裡流 2020/09/07 【理財學堂】股市跌毋須急於買貨 先睇清資金哪裡流 【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表） 2020/09/04 【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表） 港人儲蓄習慣強 選擇投資產品信心偏弱 滙豐推FinFit Index冀加強理財教育 2020/09/04 港人儲蓄習慣強 選擇投資產品信心偏弱 滙豐推FinFit Index冀加強理財教育 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點 紅利實現率高於100%=無得輸？ 2020/09/03 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點 紅利實現率高於100%=無得輸？ 最新專欄文章 更多 【定期存款】港元定期存款兩個月年息9.8厘 本金1萬賺息$163 2020/09/08 【定期存款】港元定期存款兩個月年息9.8厘 本金1萬賺息$163 【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底 2020/09/05 【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底 【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表） 2020/09/04 【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表） 【定期存款】日圓毋須看太淡 一個月定存先賺息2.8厘 2020/09/04 【定期存款】日圓毋須看太淡 一個月定存先賺息2.8厘 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 2020/09/02 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 港元 WeLab 港元定期存款 虛擬銀行 定期存款