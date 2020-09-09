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【定期存款】本金8萬元　三個月穩賺超高年息10.8厘！

收息攻略 15:00 2020/09/09

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【定期存款】本金8萬元　三個月穩賺超高年息10.8厘！

港元定期存款利息比拼，最新暫以年息10.8厘最高息。資金門檻為本金8萬港元，毋須新資金，存戶敍造定期存款三個月，可享年息10.8厘，由工銀亞洲提供。緊隨其後，是信銀國際提供的10厘港元定存利。

按目前計，即工銀亞洲及信銀國際是目前提供最高港元定存利息的傳統銀行。

【本地傳統銀行港元定期存款利息-最高逾10厘】

  • 銀行：工銀亞洲
  • 本金：8萬港元
  • 存期：三個月
  • 年息：10.8厘
  • 銀行：信銀國際
  • 本金：1萬港元
  • 存期：三個月
  • 年息：10厘

【本地虛擬銀行港元定期存款利息 - 最高9.8厘】

  • 銀行： WeLab Bank（匯立銀行）
  • 本金：1萬港元
  • 存期：二個月
  • 年息：9.8厘

【定期存款】本金8萬元　三個月穩賺超高年息10.8厘！

欄名 : 存款收息

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