▲ 【定期存款】本金8萬元 三個月穩賺超高年息10.8厘！

港元定期存款利息比拼，最新暫以年息10.8厘最高息。資金門檻為本金8萬港元，毋須新資金，存戶敍造定期存款三個月，可享年息10.8厘，由工銀亞洲提供。緊隨其後，是信銀國際提供的10厘港元定存利。

按目前計，即工銀亞洲及信銀國際是目前提供最高港元定存利息的傳統銀行。

【本地傳統銀行港元定期存款利息-最高逾10厘】

銀行：工銀亞洲

本金：8萬港元

存期：三個月

年息：10.8厘

銀行：信銀國際

本金：1萬港元

存期：三個月

年息：10厘

【本地虛擬銀行港元定期存款利息 - 最高9.8厘】

銀行： WeLab Bank（匯立銀行）

本金：1萬港元

存期：二個月

年息：9.8厘

▲ 【定期存款】本金8萬元 三個月穩賺超高年息10.8厘！