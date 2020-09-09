▲ 2020年投資入籍項目排名出爐 加勒比海島國連續4年奪冠

近月移民成為不少港人的話題，世界咁大，方法咁多，有甚麼方法可以快速達到目的？《金融時報》旗下的《專業財富管理》（PWM）雜誌早前發布第四份「全球公民指南：2020投資入籍項目排名」年度報告。報告評估全球所有現行的投資入籍（CBI）項目，而加勒比地區的多明尼加更連續4年蟬聯冠軍。

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報告根據9個支柱評分標準為不同國家的投資入籍項目進行評分，當中包括自由流動、生活水平、最低投資額、強制逗留條件（移民監）、審批申請速度、申請難易度及盡職調查，今年更新增家庭和項目確定性2項支柱評分標準，並將定居權納入了自由流動支柱的評分項目。調整反映了報告加重了家庭共融以及對計劃是否可信的傾向。此外，受新冠肺炎疫情影響，很多投資者更着重健康、安全、舒適的環境以及社區的宜居氛圍。

在全球14個投資入籍項目中，多明尼加（Dominica）以低投資金額（10萬美元）、沒有移民監及簡單快捷的申請流程奪冠。另外，聖基茨和尼維斯（St Kitts and Nevis）同樣不設有移民監及審批速度快排名第二。而當地更設有全新的限時優惠，允許4人以下的家庭透過投資15萬美元於持續發展基金（Sustainable Growth Fund）來獲取公民身份。此外，格林納達（Grenada）則以低投資金額（15萬美元）、毋須坐移民監及沒有面試或語言測試要求排名第三。

《2020年投資入籍項目排名》

▲ 《2020年投資入籍項目排名》

責任編輯：曹佩鈞

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