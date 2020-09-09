▲ 【移居日本】2020年日本47都道府縣幸福度排行榜 東京大阪十大不入？

香港人熱愛到日本旅遊，不少人更因遊日頻繁而戲稱日本為自己的「鄉下」。近年有意移居日本的港人愈來愈多，除了東京都及大阪等為人熟悉的縣市以外，日本哪些城市較為宜居？有日本研究公司發表「2020年日本47都道府縣幸福度」調查，根據當地居民對生活的滿意度，選出日本幸福度最高的城市。有意移居日本尋找「幸福生活」，不妨可參考以下排名。

宮崎縣蟬聯榜首 近7成居民滿意生活

日本研究公司Brand發表「2020年日本47都道府縣幸福度」，於今年6月12日至6月29日期間，隨機抽選15,991萬名民眾進行網上問卷調查，問居民「你的生活幸福嗎？」的問題，要求他們對生活幸福度滿足度的評分，評分分級為「 非常 幸福 」、「有點 幸福 」、 「中立 」， 「有點不幸福 」 ， 「一點也不幸福 」，統計 出各大都道府縣的幸福度。



位於九州的宮崎縣連續兩年獲選為幸福度最高的地方，超過70％的受訪居民對生活感到滿意，當中更有36.1％人表示自己「非常幸福」。沖繩縣由去年的第5位升至第2位，有34.1％受訪居民表示自己「非常幸福」，調查指是與疫情期間旅客大減有關，居民對當地交通擠塞的憂慮大減，犯罪率亦有所下降，增強居民的幸福感。大分縣則由去年第18位躍升至3位。

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新冠肺炎感染率偏低都縣 幸福度升幅顯著

結果顯示，今年全日本整體的幸福度因為疫情關係而降低，超過70％的受訪居民對生活感到滿意，當中有24.5％人表示自己「非常幸福」，較去年的25.6％略為下降。

疫情下改變人們的生活方式，也影響了人們對生活的滿足程度。調查指岩手縣及島取縣的的新冠肺炎感染率偏低，兩地的幸福感增加幅度也較為顯著，岩手縣從去年第46位躍升至第24位，而鳥取縣則從去年的26位升至第6位。

至於東京都及大阪府兩大港人旅遊熱門城市，則十大不入，分別排名第25位及35位，古色古香的京都府則排名第7位。這或能反映到相比起居住在生活方便、繁華的大城市裡，生活在鄰近自然景色的小城市或會較容易感到幸福。

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詳細結果：「2020年日本47都道府縣幸福度」

責任編輯：李瑩

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