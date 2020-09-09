▲ 【派息基金】派息基金加入退休投資組合可以嗎？要留意什麼風險？

隨著環球處於低息環境，市場缺乏相對高息的投資工具，便開始有基金公司將她們管理的基金，加一個「分派」或「派息」類別，衍生出「派息基金」這種理財生息工具。不過，派息基金的息率多少，又有何風險？

投資「派息基金」 不能只看息率

財務策劃師羅國森提醒投資者，不一定愈高息的派息基金就愈好！又或者說，不要只看「派息基金」的派息。

現時市場上的「派息基金」，息率大部分都介乎4-8厘之間。但必須明白，息率不是愈高就愈好！

事實上，回報和風險永遠是孖生兄弟，回報高，風險自然高，問題是我們怎樣控制風險，又或者，你是否可以承受該風險。

市場興起「高息債基金」

大部分提供派息類別的基金，都是「債券基金」，又或者混合股票和債券的混合資產基金，純粹股票基金的比較少，一來股票的派息比較不穩定，匯豐（00005）就是很好的例子，股價波幅也較大。

如果是純債券基金，派息多少，或息率高低，主要視乎該基金持有甚麼類型的債券。

可以想像，如果是持有環球政府的債券，即西方已發展國家的國債，包括美國、日本和歐洲，息率高極有限。

因此，近年市場頗流行高息債基金。

認識債券的信貸評級

專業投資者決定是否買某一隻債券時，會參考她的信貸評級，其中標普的AAA評級，是信貸評級之中最高的一個級別。

如果是AAA級的發債體，她們所發的債，自然不會給太高的利息。

按照標普的分級，AAA之下是AA（當中還會細分為AA＋、AA和AA﹣其他級別也如是），然後是A，再之下是BBB。

好了，在投資市場中，如果是評級為BBB以下，即只有BB或更低級別的債券，都一律稱之為『非投資級別債券』，而行內俗稱這些債券為『垃圾債券』，英文叫Junk Bond！

為何基金經理會買「垃圾債券」

那為甚麼基金經理買這些「垃圾債券」呢？

簡單而言，就是因為高息！

但不要太緊張，雖然這些債券都稱為『非投資級別』，甚至『垃圾』，但其實不一定所有都會違約的（即賴債），甚至可以說，大部分都不會違約。

因此，有些投資者是專挑這些債券來買，正正因為它們的利息（回報）較高，有些可以是年息8%或以上，甚至更高。

當然，投資這類債券要有一定的策略和專業知識，我們小投資者是做不來的，所以，透過債券基金去買這些高收益的債券，其實又未嘗不可！」