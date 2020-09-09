▲ 【職場百科】金融人溫天納：年輕人要闖金融圈 內資將是唯一出路

今時今日加入金融行業，是否年輕人的理想職業選項？假如新畢業年輕人對金融圈抱有憧憬，希望能在金融業幹一番事業闖出天地，又有何要注意？隨著中港兩地融合，資深投資銀行家溫天納認為，內資將會是唯一出路。

不懂中文及不熟國情 難以生存

溫天納在專欄撰文指，隨著在本地金融業招聘市場中，內資公司成為唯一出路，不懂中文及不熟悉國情的銀行家實在難以生存。

同時，隨著美國落實加強監管內資企業在美國金融市場交易的措施，未來將有更多內資企業轉赴香港。

近年，有不少美資金融機構不斷直接擴大內地業務，作為主場的內資機構更要強化香港以及其他離岸市場的業務，以作迎戰。

環球政治趨勢不友善 中央加強對港金融市場支持

目前，環球政治趨勢並不友善，中央政府更會加強對香港金融市場的支持，更多的金融機構將赴港發展。

不能否認，在規模效應及業務多元化的考慮下，不少內資金融機構均普遍具有銀行、保險、券商等不同金融背景，並有大集團在背後支持。

然而目前在本地發展的美資或歐資金融機構，過去二十多年均沒有太多變化，來來去去都是那幾家。

內資金融機構將主導本港金融市場發展

估計隨著中美關係、政治及經濟的博弈挑戰，將加快本地金融市場的中國定位，未來以內地市場、內地資金及內地配套為主的發展趨勢。

然而，本地資本無論在資本規模及業務競爭的對比上將會慢慢被淡化及消失，內資金融機構將會主導本地金融市場的發展，在一至兩年內完全超越外資。

對於年輕人而言，若要加入金融業，更需要掌握未來趨勢的變化及發展。