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南記粉麵網上落單指定分店外賣自取9折 九龍香格里拉大酒店自助午/晚餐低至65折

消費錦囊 07:00 2020/09/09

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、南記粉麵：網上落單外賣自取9折

由即日起，南記粉麵網上落單服務率先於中環（士丹利街）、灣仔（春園街）、銅鑼灣（波斯富街）、觀塘、西灣河、北角（渣華街）6間分店試行，網上落單外賣自取全日可享9折。首次使用需要先登記資料註冊會員，以便享用日後會員優惠。

網上落單服務

2、九龍香格里拉大酒店：9至10月自助午/晚餐 低至65折

由即日起至9月13日期間預購九龍香格里拉大酒店9至10月Café Kool 自助午/晚餐券，享低至65折優惠。

午市自助餐：

星期一至五：每位小童低至$187.2，成人每位$252.2
星期六至日及公眾假期
：每位小童$ 229.6，成人每位$341.6

晚市自助餐：

星期一至四：每位小童低至$ 323.7，成人每位$434.2
星期至日及公眾假期：每位小童$369.6，成人每位$495.6

購入優惠餐券後需與餐廳聯絡以預訂日子和座位。預訂時須提供優惠餐券號碼。
致電2733 8988、電郵至 cafekool.KSL@shangri-la.com或於九龍香格里拉大酒店進行訂座。

3、百佳：指定冰皮月餅 買1送1優惠券

即日起至2020年9月12日，到百佳購買全線大班冰皮玲瓏四色伴官燕月餅、BUONO 泰國榴槤冰皮月餅，買1送1！平均每盒$114！只需出示優惠券，即可享優惠！

數量有限，售/送完即止。只適用於有售賣產品之香港百佳店舖及其他店舖，EMax九展店舖除外。以單一發票計算，圖片只供參考。受條款及細則約束。

優惠詳情

撰文：hket小編

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