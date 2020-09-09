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參加指定遊戲即可！7-Eleven一連5日送出5,000份7仔地道滋味早餐

消費錦囊 09:00 2020/09/09

分享：

由即日起，麻油味公仔麵正式加入7-Eleven HOTSHOT熱賣點的早餐、常餐及百搭撈中。此外，7-Eleven更推出1連5日的優惠，只需要參加遊戲並獲勝，將有機會免費獲得7仔地道滋味早餐。

由即日中午12時起至9月13日，7-Eleven一連5日送出5,000份7仔地道滋味早餐。

遊戲玩法：

於推廣期間，每天中午12時正，登入「7仔地道滋味早餐遊戲」活動網站根據遊戲指示於限時內準備好「7仔地道滋味早餐」，於20秒內將適當的食材向下拉至合適的位置，完成一份7仔地道滋味早餐！

獎品：

  • 每天首1,000名完成遊戲並輸入姓名及香港有效手提電話號碼之參加者，即可獲得「7-Eleven免費熱賣點早餐B電子換領券」乙張。
  • 所有參加者更可獲得$3電子優惠券，於購買熱賣點早餐B時使用。

於整個推廣期內，每個登記之手提電話號碼最多只可獲得「7-Eleven熱賣點早餐B免費電子換領券」乙張。「熱賣點早餐B免費電子換領券」不可兌換現金及使用時須受有關條款約束。所有得獎者於2020年9月22日或之前仍未兌換獎品，將作棄權論。

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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