▲ 為移民鋪路 進修這些課程可增強競爭力？

自去年起香港社會再掀起討論移民的熱潮，但投資移民或創業移民對資金的要求較高，未必人人負擔得起，而且移民外地最擔心是找不到工作，不過若然符合技術移民資格亦有一定機會。現時本港有甚麼進修課程可以為移民資格加分、提高競爭力？

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IELTS課程

如果想移民外國，不少國家都要求移民人士要有一定語言水平。若有意移民，就必須報考相關語文能力考試。以澳洲技術移民為例，就要求申請人的IELTS每項最少達到6分。現時市面上有不少IELTS課程，以幫助申請人通過測試。

需要注意，IELTS分為學術（Academic）及通用模式（General Training），部分國家的移民計劃有規定申請者應考指定的模式考試。移民加拿大一般需應考IELTS通用模式，當地將不接納IELTS學術考試的成績。因此，在報考IELTS前，最好先了解移民目的地的相關要求。

技術類課程

如果有一技傍身，移民外地亦更易找工作。根據澳洲2020/21年度技術移民職業配額，除了註冊護士之外，水電技工、水喉匠及汽車技師亦有不少移民配額。由於本港的機電考牌制度跟隨英式，大多數的英聯邦國家都會承認香港牌照。因此，只需具備電工A牌、B牌或以上，再考取當地安全條例及執業試等，便可轉換牌照。

根據機電工程協會的資料，如果想申請電工A牌，除了需要參加電力技能測驗外，亦需要有不少於5年從事電力固定裝置相關的電工行業經驗。假如不足5年經驗，機電工程協會就建議從入門牌的電氣布綫中工考起，同時報讀A牌考試課程並儲夠5年年資後再申請電工A牌。

烹飪課程

其實不少移民國家對廚師都有一定程度的需求，以加拿大為例，其加拿大國家職業分類系統（NOC）亦包括廚師在內，申請人可經聯邦技術移民計劃快速移民通道移民加拿大，惟其中一個條件是申請人需於近5年內有2年全職廚師的工作經驗。

另外，現時本港亦有不少廚藝學校提供烹飪課程，如星廚管理學校、煤氣烹飪中心及信興廚藝中心，部分課程更設有證書證明。有意移民者，可以考慮報讀有關課程，再從事相關工作，以增加受聘機會。

責任編輯：曹佩鈞