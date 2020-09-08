▲ 【中芯國際】中芯國際（00981）前景悲或喜 回歸基本看業務實力

中國力主用碳基做芯片料

中國明白此中困難，所以近日就力主用碳基做芯片料，這是正確的，人家在鍺、硅基料的跑道上早跑了70多年，不少技術都被專利了，要跑人尾，是難超越，但碳（石墨）是新興基料，中國在這個新材料的跑道上，是可以有機會拉近技術距離，以至彎道超車。

對新的碳基料，既要寄予厚望，也不能寄此一望，總之中國芯片就是不能不頂住閘門到外邊的天地去。

4.法：

國家有法規，才可社會安寧，阿媽煮飯有法規，才可免兒餓。同樣，製造、生產程序，各有法規，生產者一定要嚴謹不阿，緊遵章則，才可以出良品，減廢品。古兵家孫武，在訓練吳王闔閭的妃子娘子軍時，就是軍令如山，違規者斬，斬了闔閭的兩個愛妃後，其他的娘子軍之後就乖乖聽令，可以成軍，成功是要靠留心細節，差不多是不成的。

5.環：

環保問題不多講了。

中國的芯片業就是有這五座大山要翻，中芯也一樣有這五座山，今時中芯在做14納米、28納米及再大尺寸的芯片，是有些優勢，除非美國把中芯所有的國外材料供應也封死，中芯少了發展的機遇，但已成熟了的芯片工藝，還是有原有市場的，這就是筆者在以前論中芯的文中提出的，食住一件（28納米）夾住一件（14納米）望住一件（7納米），28納米是白粥，要求者眾，肯煲好白粥，賣好白粥，仍是有一定價值的，保住收益，死唔去，就是對美國反華勢力的最好報復。

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投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

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