▲ 【中芯國際】中芯國際（00981）前景悲或喜 回歸基本看業務實力

中芯可彷效台積電 以人才為本

1.人：

重賞之下有勇夫，台積電的工程師年薪可過百萬，同學歷的其他行業也只五至八萬。

台積電是12個月糧，但可以有多逾17個月的花紅，17個月的紅蘿蔔，怎不吸引，中國每年畢業的電子工程師不少，但不少跑去從商、投資，因為做廠辛苦多、回報低。

中央既然要立意發展自己的半導體業，也應學台積電、華為，能者年薪百萬，期以數年，厚積人才資本，打個持久戰。

2.機：

中國確是沒有最先進的光刻機，但先進的光刻機主要是供手機與軍事用途，中國目前仍可以萬物互聯，28納米，以至毫米級的芯片也可用上。

無飯就食粥，做好萬物互聯，把中國的製造業推上個新台階，才可以把製造業大國的名、實保主。

萬物互聯，也不是易做，美國在這方面是先行者，德州儀器做了逾70年，有逾12萬個工業程式，中國也暫只得3萬多個工業程式，要發展的空間不少。

3.料：

做芯片主材料是鍺、硅、碳（石墨），亦要有乾淨水（這個乾淨水不是指不含雜質，而是不可有電離子），還有不少其他的化學材料來做蝕刻，由於中國的高端化學材料基礎仍較薄弱，不少這些料都要購自國外，美國若聯合日韓一齊來制裁，中國的芯片業，不止是中芯發展會受阻。

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