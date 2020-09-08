  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 17:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中芯國際】中芯國際（00981）前景悲或喜　回歸基本看業務實力

理財學堂 16:50 2020/09/08

分享：

【中芯國際】中芯國際（00981）前景悲或喜　回歸基本看業務實力

中芯可彷效台積電　以人才為本

1.人：

重賞之下有勇夫，台積電的工程師年薪可過百萬，同學歷的其他行業也只五至八萬。

台積電是12個月糧，但可以有多逾17個月的花紅，17個月的紅蘿蔔，怎不吸引，中國每年畢業的電子工程師不少，但不少跑去從商、投資，因為做廠辛苦多、回報低。

中央既然要立意發展自己的半導體業，也應學台積電、華為，能者年薪百萬，期以數年，厚積人才資本，打個持久戰。

2.機：

中國確是沒有最先進的光刻機，但先進的光刻機主要是供手機與軍事用途，中國目前仍可以萬物互聯，28納米，以至毫米級的芯片也可用上。

無飯就食粥，做好萬物互聯，把中國的製造業推上個新台階，才可以把製造業大國的名、實保主。

萬物互聯，也不是易做，美國在這方面是先行者，德州儀器做了逾70年，有逾12萬個工業程式，中國也暫只得3萬多個工業程式，要發展的空間不少。

3.料：

做芯片主材料是鍺、硅、碳（石墨），亦要有乾淨水（這個乾淨水不是指不含雜質，而是不可有電離子），還有不少其他的化學材料來做蝕刻，由於中國的高端化學材料基礎仍較薄弱，不少這些料都要購自國外，美國若聯合日韓一齊來制裁，中國的芯片業，不止是中芯發展會受阻。

【上一頁】 【下一頁】

軍事 中芯國際（00981） 制裁 中國 華為 台積電 晶片

上一篇文章

【中芯國際】中芯國際（00981）前景悲或喜　回歸基本看業務實力

下一篇文章

【中芯國際】中芯國際（00981）前景悲或喜　回歸基本看業務實力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

理財StarTalk - 【我要做業主】楊潮凱成功上車全靠伴侶提點：「要過好生活全靠好老婆」
【我要做業主】楊潮凱成功上車全靠伴侶提點：「要過好生活全靠好老婆」
【絕世老闆】電動車廠Nikola創辦人守承諾　將18億港元股票送贈50名員工
【絕世老闆】電動車廠Nikola創辦人守承諾　將18億港元股票送贈50名員工
由改變思維做起　參考成功人士的7個思維模式
由改變思維做起　參考成功人士的7個思維模式
【理財學堂】股市跌毋須急於買貨　先睇清資金哪裡流
【理財學堂】股市跌毋須急於買貨　先睇清資金哪裡流
【ET財智TALK】恒生科技指數ETF 捕捉科技股升勢 南方東英李雪恒同你拆解（立即觀看）
【ET財智TALK】恒生科技指數ETF 捕捉科技股升勢 南方東英李雪恒同你拆解（立即觀看）
【恒生科技ETF】南方東英科指ETF、華夏科技ETF、恒生科指ETF　教你點樣揀科技指數ETF（附列表比較）
【恒生科技ETF】南方東英科指ETF、華夏科技ETF、恒生科指ETF　教你點樣揀科技指數ETF（附列表比較）