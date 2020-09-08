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【中芯國際】中芯國際（00981）前景悲或喜　回歸基本看業務實力

理財學堂 16:50 2020/09/08

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【中芯國際】中芯國際（00981）前景悲或喜　回歸基本看業務實力

市場焦點之一中芯國際 （00981） ，近幾個月股價如坐過山車。中芯國際股價由6月初不足20元，受惠回歸A股消息帶動，上衝至41.95元創52周新高。但在中美角力之下，美國制裁中芯的消息，拖累中芯國際股價急回，今日收市報18.8元。

點睇中芯國際前景？除了不利中芯的負面消息，專欄作家石鏡泉為你拆解中芯國際業務基本面。

中芯逃不過被美國制裁的命運

中芯被美國制裁，應是逃不了。

在中美貿戰之初，石鏡泉已明言，美國打中國不是要錢，是打國運。只要定出這個中心，就可以預期，美國是會無所不用其極，開啟一切戰綫，科技戰是必然的。中興 （00763） 是前車之鑑。

中芯14納米芯片良品率大幅提升

美國原以為揑住你中興，卡住你華為，中國的5G就沒戲了。他們之前不管中芯，是因為之前中芯頂多只做到28納米，14納米的良品率不到50%，但去年底來了個新CEO梁孟松一下子將14納米芯片的良品率提到95%，這啟示甚麼？注意兩點：

1.做芯片，而良品率不足，就是做一片賠一片，怎有錢去再擴充、科研、投資？

2.造14納米芯片的良品率能提升至95%，即是生產得其「法」。

製造業要賺錢的5個重點

在製造業（在任何行業，以至投資都一樣）要能賺、要跑出頭，有五個重點：

1.人：人才決定一切；

2.機：工欲善其事，必先利其器；

3.料：巧婦難為無米炊；

4.法：生產程序必要周全，生產者必要嚴守章則，免有廢品；

5.環：環保有要求，不少行業是有很大的污染性，芯片行業是其一，有很多化學廢水要處置，不然做了芯片，壞了農田，污染了江河，是不成的。

不止中芯，整個中國的芯片業，都是被這五大重點困擾着。

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欄名 : 理財學堂

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