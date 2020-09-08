▲ 【財務自由】追求財務自由只為逃離職場？過來人分享為何放棄追求提早退休 -

近年「FIRE」運動（Financial Independence，Retire Early，財政獨立、提早退休）興起，提倡在年輕時減少不必要的消費、盡力儲蓄，當能夠實現財務獨立時，就可享受財務自主的生活，甚或提早退休，相反，亦有人批評鼓吹實現財務自由，或會令年輕人失去在職業發展的方向。到底是否每個人都適合以提早退休為人生目標？有過來人分享她追求「FIRE」的心路歷程，並拆解她放棄追求提早退休的原因。

追求財務自由只為逃離職場？

時常撰寫有關財務規劃的專欄作家Kali Roberge於BusinessInsider上撰文，分享她實行「FIRE」的心路歷程，以及最終放棄的原因。她分享指，在20多歲時開始為規劃未來而學習投資理財，但當時未有明確的目標，只期望不用窮一生精力去工作。

「FIRE」運動主張用10年時間積極儲蓄，節省不必要的開支並用作投資，以實現在30多歲及40歲多歲提早退休的目標。Roberge指，當她初次認識到「FIRE」的主張時，令她深受啟發，與其花數十年時間在不喜歡的工作上，直到60歲時才能夠擺脫職場，何不用10年或更短的時間積極儲蓄，累積足夠的資產取代工作收入，盡早享受自由。她很快便成為「FIRE」理念的信徒，將每月工作收入的一半儲起，並期望可盡快辭去不喜歡的工作，提早退休。

Roberge回想，當年她如此著迷「FIRE」運動，只因源於對工作及生活模式的不滿。她解釋，追求「FIRE」對當時的她而言，似是解決對工作、生活及家庭等的不滿的方法之一。當時正值22歲的她，在事業上未有明確發展方向，也不喜歡當時任職的工作，因而期望能盡早累積足夠資金，不必每天為生計營營役役。

【10項財務自由守則：按此】

尋找人生目標 平衡計劃將來及活在當下

後來，Roberge了解到自己尋找生活的熱情所在，更在工作中找到意義及滿足感，令她反思自己追求「FIRE」的目的。她認為，當時追求「FIRE」是為了逃避生活，分散對工作不滿的專注力，認為未來會在某種程度上比現在更好，而非真的對實現「FIRE」感到興趣。她指，當她更了解自己後，知道自己所追求的價值觀及目標時，甚至乎並不想提早退休，反而更希望能從事有意義的工作，從中獲得樂趣及滿足感。

她認為，在追求「FIRE」期間，她過於執迷於提早退休的目標，而忽略了當下，錯失不少難能可貴的機會，也沒有真正地享受生活。現時Roberge仍堅持儲蓄大部分收入，希望達成財務獨立的目標不變，但已不再是要「趕」着達成的願望，也沒有再想要辭工提早退休。她期望，自己能在活在當下與規劃未來之間保持平衡，享受人生，而非急着實現「FIRE」。

【35歲提早退休 6大財務自由心得：按此】

責任編輯：李瑩

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