【SaaS股】微盟、兌吧、中國有贊 從用戶增長及盈利分析比拼

▲ 【SaaS股】微盟、兌吧、中國有贊 從用戶及盈利分析比拼

以下分析微盟 （02013） 、兌吧 （01753） 及中國有贊 （08083） 的用戶增長及盈利趨勢。

用戶增長

要看未來增長，評估上客的能力，所以用戶增長十分重要，以下是截至今年6月底的數字。

微盟：SaaS產品新增付費商戶數量及付費商戶數量為1.57萬及8.85萬，按年升42%及26%。精準營銷新增廣告主數量及廣告主數量為1.1萬及2.6萬，按年跌21%及升34%。

兌吧：SaaS有727名付費客戶，按年升28%。廣告主數目2,268，按年跌8%。互聯網廣告效果業務日活躍用戶2,510萬，按年跌16%。

中國有贊：SaaS存量付費商家數量10萬，按年升47%。新增付費商家數量3.2萬，按年升58%。

雖然各公司客戶種類不同，不能直接比較之間獲客效率，惟以增速看，中國有贊較佳。

勝出者：中國有贊

盈利趨勢

微盟及兌吧的虧損開始收窄（見表二），但由於兩者皆有非經常性項目影響，尤其是如可換股債產生的公平值變動影響，所以令盈利看來突然轉差，如微盟在上半年有4.96億元可換股債公平值虧損及0.87億元賠償，若撇除以上的因素，經調整淨利0.52億元，按年升77.4%。

在2019年，兌吧虧損2億元，但當中有4.76億元金融負債公允價虧損影響，經調整利潤為3.4億元，按年升66%。微盟有3.1億元淨利，但包含了2.98億元優先股確認金融負債公平值2.98億元盈利。經調整淨利為0.77億元，按年升51%。

中國有贊的收入增長強勁，但隨着研發及銷售等開支也增長很快，所以令虧損反覆。

展望下半年，微盟及兌吧都仍會改善。兌吧的廣告收入應仍受到經濟活動不完全復甦拖累。微盟可以錄盈利的機會率較高。

勝出者：微盟

總結

三者其實均具長綫潛力，但如要取捨的話，單純追求增長可揀中國有贊，求既有增長及開始盈利的可以選微盟。

兌吧則視為黑馬，看三者市值微盟約270億元，中國有贊約280億元，兌吧為36億元。

比較收入、盈利能力，兌吧不比其他兩者差，但市值落後，相信市場見到廣告才是主業，要等SaaS業務成氣候，估值才有較大爆發空間，故下半年除了憧憬廣告業務反彈，更重要看SaaS業務有沒有爆發。

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（筆者持有微盟及兌吧）

【原文︰微盟Vs兌吧Vs中國有贊 三大SaaS股比拼】（收費文章）

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