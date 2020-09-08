▲ 【SaaS股】微盟、兌吧、中國有贊 從收入分析比拼

作為增長股首先最重要看收入增速如何，以下分析微盟 （02013） 、兌吧 （01753） 及中國有贊 （08083） 的收入增長速度及SaaS業務增速。

收入增長速度

雖然三家公司在2017至2019年同樣處於高增長期，但在相比較下，中國有贊於期間每年增長均達100%或以上，明顯跑贏微盟及兌吧。

在2020年上半年，中國有贊收入達8.25億元，按年升62.7%。微盟由於上半年要就破壞事件賠償，收入若撇除相關影響按年升59.9%。兌吧上半年收入倒退，主要是受累於廣告收入大跌。

勝出者：中國有贊

SaaS業務上半年增速

比較過整體收入增速，被視為SaaS股，自然亦要比較SaaS業務的增長勢頭。以下是2020年上半年相關業務表現。

微盟：如果剔除SaaS破壞事件，SaaS產品收入為3.05億元，按年升39.2%。精準營銷收入7.45億元，按年升70.3%。

兌吧：用戶營運SaaS業務收入為2,840萬元，按年升166%。其中，用戶經營SaaS解決方案收入為1,904萬元，按年增122%。其他增值服務收入為932萬，按年升344%。互動式效果廣告業務收入跌42.8%至4.4億元。

中國有贊：SaaS及延伸服務收益達5.97億元，按年升89.7%。若單看SaaS收入按年升92.7%，延伸服務收入按年升78.9%，交易費收益為2.03億元，按年升41.5%。

勝出者：兌吧，惟要留意基數相對低。

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