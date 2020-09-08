▲ 【退休生活】那些年的苦種下今天的甜 人生該先苦後甜還是先甜後苦？

人生，應該是先甜後苦，還是先苦後甜？個人理財亦然，應先消費享樂過活，還是未雨綢繆，為將來退休生活打算？專欄作家曾智華憶述他那代生於四五十年代的人，由零開始打拼；看來比今天物質生活豐富的新一代還來得「幸運」。

基本智慧：由斂入奢易，由奢入斂難。

曾智華撰文指，年青一代，由物質豐富開始，處處受保護，不少恍似活在「無菌世界」。成長時期全由父母一手策劃。不單唔使捱，兼且，連體驗一下「森林定律」（不是犯法行為），例如適者生存及弱肉強食也完全沒機會。

到出社會工作，失去了「保護罩」，要自立做個成年人時，面對困難的心理質素，肯定落後，極易被現實世界打窒。

而他那一輩生於四五十年代的，比較「幸運」，因幾乎一切皆由零起步。經濟如是（個個窮到真真褲穿窿），生活質素如是（有床冇風扇冇衛生環境曱甴老鼠通屋走），教育如是（大部分中學止步，沒有補習老師，自生自滅），工作如是（沒有甚麼工時、福利、職業安全感概念可言）。

▲ 生於四五十年代的，比較「幸運」，因幾乎一切皆由零起步。經濟如是、生活質素如是、教育如是、工作如是

一切一切，迫你早早鍛練出非常堅強的求生意志。面對任何困難，也覺是「理所當然」。

解決？只靠自己雙手去打拼，無怨無悔也無恨。充滿血淚汗的現實？生吞可也！

由此，一個又一個，打下打下，就打出人生的彩虹。

面對森林法則 自然變得堅強

他認為，人人早早活在「污染」世界，面對森林法則，自然會變成堅強。

▲ 曾智華認為，人人早早活在「污染」世界，面對森林法則，自然會變成堅強。

先苦，像由一隻「光豬」般開始行人生路，最大好處，是不會take things for granted。每樣親手種植捱出來的果實，超甜。

人生路再行落去，發覺越早受到種種失敗，包括學業、事業、愛情、經濟……也是「恩賜」！

越早失敗，越早理解真實人生，越多時間翻身。最重要，越會懂得享受一切所擁有的。

▲ 人生路再行落去，發覺越早受到種種失敗，包括學業、事業、愛情、經濟……也是「恩賜」！