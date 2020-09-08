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【SaaS股】微盟、兌吧、中國有贊　三大SaaS股分析比拼

博客 17:53 2020/09/08

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【SaaS股】微盟、兌吧、中國有贊 三大SaaS股分析比拼

SaaS（Software as a Service，即「軟件即服務」）股是近期市場新貴，當中微盟 （02013） 、兌吧 （01753） 及中國有贊 （08083） 是近期大熱的SaaS股，三者業務是做甚麼？投資者又應如何抉擇？

業務分析

微盟：是中國中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商，也是微信的中小企業精準營銷服務提供商。微盟有兩大業務，其一的SaaS產品多數是透過雲端使用軟件服務，主要圍繞電商、零售、餐飲、本地生活，以及酒旅5個行業重點布局；另一業務是精準營銷。於2019年，SaaS產品及精準營銷的收入，分別佔總收入35.3%及64.7%。

兌吧：主要業務為互動式效果廣告業務及用戶運營SaaS平台業務。兌吧廣告的日均曝光流量超過50億，覆蓋逾12億在綫移動應用程式用戶。在廣告位合作方面，有拼多多、趣頭條、英孚英語等大平台。SaaS產品主要有三項，分別為積分樂園、創新簽到、爆款活動。

兌吧會幫企業客戶策劃市場推廣及客戶營運活動，在當中會用上自家的SaaS產品。在2019年，互動式效果廣告業務佔總收入98%，用戶營運SaaS平台業務只佔總收入約2%。

中國有贊：主業為電商平台SaaS產品及服務，另亦涉貿易、第三方支付相關服務。公司的SaaS產品涉足微商、小程序、直播、分銷，適用行業由生活時尚到百貨及食品等，近乎全渠道及全場景。於2019年，SaaS及延伸服務佔總收入63.6%，28.5%收入來自交易費。

勝出者：中國有贊

從收入分析微盟、兌吧及中國有贊，按下一頁了解更多

從用戶增長及盈利分析微盟、兌吧及中國有贊，按下一頁了解更多

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撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、The Motley Fool HK萬里富財經專欄作家

欄名 : 生活理財

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