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【限時配捐】以WeChat Pay HK捐款予指定項目　騰訊基金會1:1配對捐款

日常開支 14:07 2020/09/08

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內地公益活動「99公益日」今年首次登陸香港，奧比斯香港和東華三院將為「99公益日」發起指定慈善捐款項目，騰訊基金會將對項目進行1:1配捐，市民使用電子錢包WeChat Pay HK捐款，騰訊基金會將按比例作額外捐款。

只要於9月9日或之前，透過WeChat Pay HK向奧比斯香港和東華三院「99公益日」慈善項目捐款，每錄得1港元捐款，騰訊基金會將額外再捐1港元，用配捐的方式支持善事。

捐款方法

奧比斯香港的特定慈善捐款項目為「捐出HK$99讓眼疾兒童看得見」，只需捐款99港元，就足以資助一名視障兒童驗配一幅合適的眼鏡，讓眼疾兒童重見光明。捐款者可獲得奧比斯「世界視覺日」襟章一枚，一同為眼疾人士打開希望之窗；而東華三院的持定項目則為「愛心滿東華」免費醫療服務捐助計劃。

騰訊主要創始人、騰訊基金會發起人兼榮譽理事長陳一丹表示，很高興今年能將「99公益日」落地香港，協助本地公益機構通過移動互聯網平台募集善款，未來期待和更多的公益機構合作，激發科技之善，讓世界更美好。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 科技快訊

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