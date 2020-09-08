【理財教育】65歲媽媽25年前中270萬英鎊獎金　堅持返工唔退休原來係為子女

▲ 【親子理財】65歲媽媽25年前中270萬英鎊獎金 為做子女榜樣堅持返工唔退休 -

一夜致富誰人不想？搖身一變成為富翁，甚至提早退休歎世界。面對天降橫財，有人選擇任意揮霍，也有人選擇生活如常。據外媒報道，英國一名媽媽在大約25年前中彩票，獎獲得270萬英鎊（約2773萬港元）後，仍選擇在超級市場工作，今年滿65歲也未想退休。堅持自食其力，原來是為了以身作則，在子女面前做個好榜樣。

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中270萬英鎊獎金 堅持工作25年

據英國媒體《每日郵報》報道，來自英國基林沃思（Killingworth）、將踏入65歲的Elaine Thompson早於1995年12月中了彩票，獲得270萬英鎊（約2,748萬港元）獎金。事隔25年後，當地傳媒再次訪問她，發現她沒有揮霍獎金過奢華生活，反而堅持每天工作，依然過着簡單而樸素的日子。

Elaine現時仍在連鎖超市值夜班，每天由凌晨2時工作至早上9時。在疫情封城期間，她仍堅持工作，不過由於她患有哮喘，要避免與客戶接觸，公司也很體諒其身體狀況，讓她在這段非常時期提早半小時收工 。儘管她今年滿65歲，但仍未計劃退休。「我從小就被教導要努力工作。我熱愛工作，中獎後亦不代表我要放棄工作。」

▲ Elaine Thompson 25年前中巨額獎金，仍堅持在超級市場工作。（圖片來源：the national lottery）

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以身作則 提醒子女努力向上

天降橫財成為富豪後，生活理應衣食無憂，但Elaine及其丈夫Derek仍堅持工作，只為在子女面前做個好榜樣。她解釋，中獎當年其子女分別只有5歲和10歲，她不希望年幼的子女看到父母「不勞而穫」，而是必須付出才有收穫，故決定無論財富多少，也要以身作則堅持工作。「重要的是，要讓孩子們要看到你努力工作，要努力工作才會有收穫。」為人母親，她最期望子女成才，成為家族中第一個大學生，最終他們也不負所望，成功考上大學。

中獎多年來，Elaine一家人的生活未有翻天覆地的轉變。除中獎後先換了一輛福特汽車，其後買3匹賽馬做了馬主，以及去了多次拉斯維加斯旅行，獎金另一個主要的用途，就是Elaine選擇在上車置業愈來愈難的情況下，協助子女置業。

責任編輯：李瑩

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