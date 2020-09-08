▲ 【定期存款】港元定期存款兩個月年息9.8厘 本金1萬賺息$163

港元定期存款再有高息誘客，年息高達9.8厘，由虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）提供，媲美傳統銀行。以本金1萬元計，存款兩個月速賺利息163.33元。WeLab Bank表示，詳情及條款於優惠開始日於網頁公布。

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WeLab Bank（匯立銀行）近日於社交媒體預告，將推出快閃GoSave飄移定期存款優惠，存兩個月可享年利率9.8厘息，存款上限為1萬港元。以1萬元定存兩個月，可賺息163.33元。

▲ WeLab Bank（匯立銀行）近日於社交媒體預告，將推出快閃GoSave飄移定期存款優惠，存兩個月可享年利率9.8厘息

傳統銀行信銀國際 港元定存年息達10厘

至於其他本地傳統銀行，暫見信銀國際提供的港元定期存款利息最吸引。以起存額本金1萬元計，定存三個月，年息高達10厘！

但要留意附帶條件，該項優惠適用於合資格客戶參加《全民一萬》特別優惠，現有客戶透過網上銀行或動感銀行，成功登記轉數快並綁定為預設戶口；另外新客戶開立in motion銀行；上限1萬元。

優惠期至9月30日止。

責任編輯︰陳啟昌

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比較全港存款息率及優惠

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