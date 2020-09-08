  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 18:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】港元定期存款兩個月年息9.8厘　本金1萬賺息$163

收息攻略 18:20 2020/09/08

分享：

【定期存款】港元定期存款兩個月年息9.8厘　本金1萬賺息$163

港元定期存款再有高息誘客，年息高達9.8厘，由虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）提供，媲美傳統銀行。以本金1萬元計，存款兩個月速賺利息163.33元。WeLab Bank表示，詳情及條款於優惠開始日於網頁公布。

【延伸閱讀：虛擬銀行會全面取代傳統銀行嗎？

WeLab Bank（匯立銀行）近日於社交媒體預告，將推出快閃GoSave飄移定期存款優惠，存兩個月可享年利率9.8厘息，存款上限為1萬港元。以1萬元定存兩個月，可賺息163.33元。

WeLab Bank（匯立銀行）近日於社交媒體預告，將推出快閃GoSave飄移定期存款優惠，存兩個月可享年利率9.8厘息

傳統銀行信銀國際　港元定存年息達10厘

至於其他本地傳統銀行，暫見信銀國際提供的港元定期存款利息最吸引。以起存額本金1萬元計，定存三個月，年息高達10厘！

但要留意附帶條件，該項優惠適用於合資格客戶參加《全民一萬》特別優惠，現有客戶透過網上銀行或動感銀行，成功登記轉數快並綁定為預設戶口；另外新客戶開立in motion銀行；上限1萬元。

優惠期至9月30日止。

責任編輯︰陳啟昌

======

比較全港存款息率及優惠

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 存款收息

相關文章

港人儲蓄習慣強 選擇投資產品信心偏弱 滙豐推FinFit Index冀加強理財教育
2020/09/04
港人儲蓄習慣強 選擇投資產品信心偏弱 滙豐推FinFit Index冀加強理財教育
【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點　紅利實現率高於100%=無得輸？
2020/09/03
【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點　紅利實現率高於100%=無得輸？
【定期存款】本金5萬元的定存選擇　七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表）
2020/09/04
【定期存款】本金5萬元的定存選擇　七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表）

最新專欄文章 更多

【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底
2020/09/05
【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底
【定期存款】本金5萬元的定存選擇　七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表）
2020/09/04
【定期存款】本金5萬元的定存選擇　七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表）
【定期存款】日圓毋須看太淡　一個月定存先賺息2.8厘
2020/09/04
【定期存款】日圓毋須看太淡　一個月定存先賺息2.8厘
【定期存款】3萬元人民幣定期存款　七日年息6.5厘匯豐最慷慨
2020/09/02
【定期存款】3萬元人民幣定期存款　七日年息6.5厘匯豐最慷慨
【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘
2020/09/01
【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘
港元 港元定期存款 銀行 虛擬銀行 定期存款 WeLab

下一篇文章

【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】3萬元人民幣定期存款　七日年息6.5厘匯豐最慷慨
【定期存款】3萬元人民幣定期存款　七日年息6.5厘匯豐最慷慨
【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘
【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘
【定期存款】港元定期存款兩個月年息9.8厘　本金1萬賺息$163
【定期存款】港元定期存款兩個月年息9.8厘　本金1萬賺息$163
【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底
【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底
【定期存款】本金5萬元的定存選擇　七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表）
【定期存款】本金5萬元的定存選擇　七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表）
【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？
【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？