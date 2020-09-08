【定期存款】港元定存兩個月年利率9.8厘 邊間咁豪爽？ 收息攻略 12:24 2020/09/08 分享： 虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）近日於社交媒體預告，將推出快閃GoSave飄移定期存款優惠，存兩個月可享年利率9.8厘息，存款上限為1萬港元。以1萬元定存兩個月，可賺息163.33元。WeLab Bank表示，詳情及條款於優惠開始日於網頁公布。 責任編輯︰陳啟昌 ====== 比較全港存款息率及優惠 人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底 2020/09/05 【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底 【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表） 2020/09/04 【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表） 【定期存款】日圓毋須看太淡 一個月定存先賺息2.8厘 2020/09/04 【定期存款】日圓毋須看太淡 一個月定存先賺息2.8厘 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 2020/09/02 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘 2020/09/01 【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘 港元 港元定期存款 銀行 虛擬銀行 定期存款 WeLab