【定期存款】港元定存兩個月年利率9.8厘 邊間咁豪爽？

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）近日於社交媒體預告，將推出快閃GoSave飄移定期存款優惠，存兩個月可享年利率9.8厘息，存款上限為1萬港元。以1萬元定存兩個月，可賺息163.33元。WeLab Bank表示，詳情及條款於優惠開始日於網頁公布。

責任編輯︰陳啟昌

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比較全港存款息率及優惠

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