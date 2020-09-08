【虛擬銀行】虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？用3個角度分析話你知不會

▲ 虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？

長期：「人」仍然不會、也不能被取代

儘管生活上的一切一切也逐漸電子化，但我仍然深信，人渴望和另一個人連繫的慾望不會在20年內消失，尤其是當大家要做一些人生重要的決定的時候，當人不能被取代，傳統銀行便仍然有存在價值了。

近年在芸芸Fintech之中，Robo-Advisor是銀行界最炙手可熱的寵兒之一。Robo-Advisor就是要以機器人取代人工為客戶提供意見，當然首選是「投資」方面的建議。在一眾Roadshow中，推銷員不單單說Robo-Advisor的投資表現可以媲美真人、更是勝過真人，而對一眾銀行來說，機器人不會曠工、不會要求加薪（背後的開發商會）、表現穩定、24小時工作，如果能勝過一眾真人，那就真的是RM一個時代的沒落了。

可惜現實是電視沒有取代收音機、汽車沒有取代馬車、數碼相機也沒有取代菲林，我也不認為Robo-Advisor可以取代人類。當一個原本屬於大眾的科技準備被一個新的科技取代，原有的科技很多時候都不會被完全被淘汰，反而會從「大眾變成小眾、粗曠變成精緻」，馬車便是個好例子。當汽車普及前，馬車是倫敦街頭的日常交通工具，而現在馬車沒有完全滅絕，反而變成一個精緻的活動，所以「人類」也要循這個方向進發。

銀行業之中最精緻和小眾的，莫過於「私人銀行」這一塊。「私人銀行」到今天仍然是勞工密集的工作，就算電子銀行如何普及，銀行背後的系統如何電子化，最頂尖的Private Bank仍然是連e-Banking都沒有的，面對客人的仍然是一群人。

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為甚麼連e-banking都沒有呢？Private Bank的客人是最有錢的客人哦！他們既然那麼富有，便不會自己爬上去e-banking做交易，有甚麼事情都是命令一句給自己的秘書，或者自己直接打電話給專屬的RM便可以了。

我想銀行業也是這樣，隨着電子銀行普及，分行和整個Human workforce不會沒落，但會從大眾變成小眾、粗曠變成精緻，一般的交易會用電子方式處理，但當你需要進行重要的交易和財務決策的時候，你便會走到分行要求「人」的服務，即是說傳統Retail banking更有條件向Private banking靠攏，未來你可能不用有100萬美元流動資產都可以享受一些Private bank才有的服務了。

為甚麼我們仍然會走到分行要求「人」的服務呢？因為我們仍然渴望和另一個人連繫，尤其是當你我要做一些重大決定或重要交易的時候，人還未進化到看電子屏幕就能安心，所以我不認為Robo-Advisor能完全取代人類，我也不會把我的按揭申請以e-banking處理，而無論如何都要找一個Mortgage sales跟進，買樓喎，有咩冬瓜豆腐我個Mortgage批唔切畀人殺咗大訂我咪跳樓都唔掂！？

可惜虛擬銀行注定唔搞Manned service，否則可能會係世界上最好嘅呢。

20年內傳統銀行不會沒落，但剩下的會變得精緻和小眾

今天說了一下我對傳統銀行和虛擬銀行角力下，20年內仍然不會全面沒落的原因：

短期來說：虛擬銀行的服務範圍還未能和傳統銀行匹配

中期來說：人的習慣和周邊的配套令大家不能只用虛擬銀行

長期來說：「人」仍然不會、也不能被取代

虛擬銀行短中期需要加快追趕傳統銀行的服務範疇和完善周邊配套，傳統銀行則要趁這段空檔確保自己基本服務不會被虛擬銀行超越，再把多出來的一塊（即人和分行）變得小眾和精緻，變成自己與虛擬銀行的Differentiator，轉型失敗的傳統銀行將會消失於時間的巨輪之中了。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （94） — 虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。